Juventus-Chelsea Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Chelsea di fronte nella fase a gironi di Women's Champions League. Tutto sul match: dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

JUVENTUS-CHELSEA WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

E' di nuovo tempo di Champions League per la Juventus Women. La formazione allenata da Joe Montemurro riceve all'Allianz Stadium il Chelsea.

Guarda Juventus-Chelsea Women su DAZN. Attiva ora

Le bianconere sono reduci dal debutto in terra svizzera dove hanno travolto il Servette con un netto 3-0 frutto delle reti di Caruso, Hurtig e Cernoia.

Il Chelsea, invece, ha esordito in quel di Londra nella sfida ad alto tasso di spettacolo contro il Wolfsburg conclusasi sul risultato finale di 3-3.

Per l'occasione, la Juventus aprirà i cancelli dell'Allianz Stadium permettendo ai tifosi di accedere gratuitamente sugli spalti dell'impianto torinese, fino al riempimento del 50% della capienza.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-CHELSEA WOMEN

Juventus-Chelsea, match valevole per la fase a gironi della UEFA Women's Champions League si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, mercoledì 13 ottobre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Juventus-Chelsea verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà sufficiente, per gli abbonati, scaricare l'app su smart tv dedicata oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Attraverso DAZN sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming. Basterà collegarsi al portale di riferimento se si vuole accedere tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata se si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet.

In occasione del match di Torino, la diretta della sfida verrà trasmessa in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale di DAZN.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Skovsen, Lenzini, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonfantini, Staskova, Hurtig. All. Montemurro.

CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ji, Leupolz, Reiten; England, Kerr, Harder. All. Hayes.