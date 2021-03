Formazioni Juventus-Benevento: Pirlo all'attacco, Kulusevski e Chiesa esterni

La Juventus vuole battere il Benevento per risalire a -7 dall'Inter, Pirlo conferma lo schieramento iper offensivo già visto a Cagliari.

La Juventus continua l'inseguimento all'Inter e per sognare ancora lo Scudetto deve assolutamente battere il Benevento, che peraltro non vince da ben undici giornate in cui ha raccolto solo 5 punti frutto di altrettanti pareggi.

All'andata però la squadra allenata da Pippo Inzaghi, ex della gara, era stata capace di fermare i bianconeri privi di Ronaldo sul risultato di 1-1 grazie al goal firmato da Letizia dopo l'iniziale vantaggio di Morata. In tutti e tre i precedenti tra Juventus e Benevento in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del goal.

Prima del pareggio nel match d’andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus in Serie A (era alla guida del Milan e del Bologna).

Pirlo per l'occasione conferma lo schieramento iper offensivo già visto a Cagliari nell'ultimo turno, seppure con qualche novità di formazione. Danilo torna nel ruolo di terzino destro al posto dello squalificato Cuadrado, mentre dall'altra parte sarà Bernardeschi a sostituire l'infortunato Alex Sandro.

Al centro della difesa rientra De Ligt dal 1' accanto a Bonucci, in regia riecco Arthur insieme a Rabiot. Confermatissimi sugli esterni Chiesa e Kulusevski, davanti ancora Morata con Cristiano Ronaldo. Sempre out Dybala.

Tante assenze nel Benevento che deve fare a meno degli squalificati Glik e Schiattarella, oltre che di Letizia, Depaoli e Iago Falque. Inzaghi col 3-5-2 con Caldirola, Tuia e Barba in difesa.

Foulon e Improta agiranno sulle fasce, a centrocampo Ionita con Viola e Hetemaj. In attacco Gaich con Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Lapadula, Gaich. All. F. Inzaghi.