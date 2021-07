Gli azzurri dovranno superare la Spagna di Luis Enrique per conquistare un posto in finale a Wembley. Mancini senza sorprese, Spagna senza Sarabia.

Il quarto di finale di Euro 2008. La finale di Euro 2012. L’ottavo di finale di Euro 2016. La semifinale di Euro 2020. È sempre Spagna contro Italia. È ancora Spagna contro Italia.

Le Final Four di Wembley si aprono con una vera e propria ‘classica’ del calcio europeo, tra due squadre che sulla carta sembravano doversi trovare dai lati opposti del tabellone. Solo gli azzurri però hanno centrato il primo posto nel loro gruppo. La Spagna, seconda, dietro la Svezia. Poteva finire nel frullatore anche la Francia, ma il miracolo svizzero ha cambiato le gerarchie.

Per liberarsi degli elvetici, gli uomini di Luis Enrique hanno avuto bisogno dei calci di rigore. Delle parate di Unai Simon, arrivato alla redenzione dopo lo svarione contro la Croazia negli ottavi. Un altro turno non facile, passato brillantemente nel supplementare dopo la rimonta da 3-1 a 3-3 subita nel finale.

Anche gli azzurri agli ottavi hanno avuto bisogno dei supplementari, nel braccio di ferro con l’Austria. Poi, ai quarti, il 2-1 al Belgio che ha permesso alla squadra di Mancini di risalire sul volo per Londra. Con una consapevolezza ancora maggiore nei propri mezzi. Quella necessaria per provare a piegare anche la Roja.

Squadra che vince, ovviamente, non si cambia. Salvo l’avvicendamento obbligato sulla corsia sinistra: il forfait di Spinazzola apre le porte dell’undici titolare a Emerson. Di Lorenzo confermato a destra, così come il muro Bonucci-Chiellini davanti a Gigio Donnarumma.

Centrocampo con la conferma di Verratti insieme a Jorginho e a Barella, mentre in attacco Chiesa va verso la conferma sull’esterno destro. A sinistra, ovviamente, Lorenzo Insigne. In mezzo Immobile dovrebbe essere confermato, anche dopo la prestazione sotto tono nei quarti.

La Spagna non avrà Sarabia, che ha dato forfait dopo il quarto con la Svizzera. In attacco insieme a Morata e Ferran Torres salgono le quotazioni di Dani Olmo, anche se rimane valida la candidatura di Gerard Moreno, già impiegato sull’out di destra.

Centrocampo a tre che non subirà variazioni, con Pedri e Koke ai lati di Busquets, mentre in difesa Pau Torres dovrebbe vincere il ballottaggio con Eric Garcia per affiancare Laporte. Azpilicueta e Jordi Alba sulle corsie con Unai Simon tra i pali. Fischia Brych, arbitro tedesco.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Koke; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres.