Da gregario a titolare con Londra nel destino: la 'doppia vita' di Emerson Palmieri

Dopo una stagione da terza scelta col Chelsea, ora Emerson Palmieri può riscattarsi con l'Italia nella semifinale di Euro 2020 con la Spagna.

L'ora è scoccata, la grande chance è dietro l'angolo. Contro la Spagna toccherà a Emerson Palmieri ricoprire il ruolo di terzino sinistro dell'Italia. L'infortunio al tendine d'Achille rimediato da Leonardo Spinazzola libera il posto al laterale italo-brasiliano, che dopo aver vissuto una stagione tutt'altro che da protagonista nel Chelsea vicintore della Champions League ora è chiamato a riscattarsi nella semifinale di Euro 2020 contro le 'Furie Rosse'.

Appena 15 presenze tra Champions League, FA Cup, Premier League ed EFL Cup per un totale di poco meno di 800 minuti totalizzati. L'arrivo la scorsa estate di Ben Chilwell dal Leicester ha ulteriormente ridotto le chance di giocare di Emerson Palmieri, che ora - come ha lui stesso ammesso nelle ultime interviste rilasciate - vuole una nuova sfida per rimettersi in gioco. Sulle tracce del classe 1994 c'è da tempo il Napoli di Luciano Spalletti, che lo stima dai tempi della Roma e lo rivorrebbe a disposizione, ma anche l'Inter e la stessa Roma, a caccia di un sostituto di Spinazzola e che potrebbe riportarlo nella Capitale tre anni e mezzo dopo l'addio.

Da Londra a... Londra! Emerson avrà l'opportunità di mettersi in mostra proprio nella capitale inglese, non a Stamford Bridge ma a Wembley. Martedì sera andrà in scena la semifinale di Euro 2020 tra l'Italia e la Spagna, con il terzino italo-brasiliano che sarà con molta probabilità nell'undici di partenza di Roberto Mancini. Il CT non ha mai nascosto la stima nei confronti di Emerson, che ora dovrà mettersi in mostra in una gara dal valore specifico elevatissimo per dimostrare di meritare ancora grandi palcoscenici.

Gregario nel Chelsea, titolare nella Nazionale. È la doppia vita, per alcuni versi strana e paradossale, di Emerson Palmieri, che dopo una stagione da terza scelta ora si prepara a recitare un ruolo da protagonista nell'Italia che sogna il trionfo a Euro 2020.