Italia-Spagna dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Spagna si sfidano in una delle due semifinali di Euro 2020: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ITALIA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Italia-Spagna

• Data: martedì 6 luglio 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

• Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Euro 2020 è a due passi dal traguardo. Per ciascuna delle quattro Nazionali rimaste ancora in corsa 180 minuti (supplementari e rigori permettendo) le separano dal trionfo continentale, comprese Italia e Spagna, contro in una delle due semifinali del torneo.

Lato sinistro del tabellone con azzurri e Roja, dall'altra parte Inghilterra-Danimarca: le vincenti di entrambi i match voleranno in finale, dove l'11 luglio si giocheranno la vittoria dei campionati Europei a Wembley.

L'Italia, che si sta regalando e sta regalando un'autentica favola calcistica, dopo aver superato da dominatrice assoluta il Girone A chiudendo al primo posto davanti a Galles, Svizzera e Turchia, ha eliminato l'Austria ai supplementari agli ottavi per poi sconfiggere il Belgio a Monaco di Baviera e guadagnarsi l'accesso alle semifinali di Euro 2020.

Semifinali dove è giunta anche la Spagna, che ha faticato nel proprio raggruppamento qualificandosi come seconda alle spalle della Svezia salvo però poi mandare a casa la Croazia (5-3 al 120') e avere la meglio sulla sorprendente Svizzera ai rigori nei quarti di finale.

Tutto su Italia-Spagna: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-SPAGNA

Italia-Spagna - semifinale di Euro 2020 - si giocherà martedì 6 luglio 2021 allo stadio di Wembley, a Londra: fischio d'inizio previsto alle ore 21:00 italiane.

La partita tra Italia e Spagna verrà trasmessa in tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno, nonchè su Sky: canali di riferimento dell'emittente satellitare, saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it o scaricando l'app su smartphone o tablet, oltre che su Sky Go (il servizio offerto da Sky ai propri abbonati scaricando l'app ufficiale).

Il match degli Europei tra gli azzurri e la Nazionale di Luis Enrique, in streaming sarà visibile anche su NOW: occorrerà collegarsi al portale e seguire le linee guida per acquistare uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Italia e Spagna, Goal ve la racconterà attraverso diretta testuale: a disposizione degli utenti pre-match, curiosità, le formazioni delle due squadre e le azioni salienti minuto della semifinale di Euro 2020. Inoltre, potrete seguire Italia-Spagna nel nostro live minuto per minuto dedicato agli Europei.

Mancini deve fare a meno dell'infortunato Spinazzola (rottura del tendine d'Achille) e a sinistra in difesa si affida ad Emerson Palmieri. A centrocampo si va verso la conferma di Verratti, nel tridente d'attacco invece Belotti scalpita per rilevare uno stanco Immobile mentre Chiesa dovrebbe conservare una maglia a discapito di Berardi.

Nella Spagna da valutare le condizioni di Sarabia, alle prese con un problema all'adduttore: se l'attaccante del PSG non dovesse farcela, dentro Gerard Moreno o Dani Olmo con Morata e Ferran Torres. Koke in mediana con Busquets e Pedri, a protezione di Unai Simon linea a quattro Azpilicueta-Pau Torres-Laporte-Jordi Alba.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres. Ct. Luis Enrique.