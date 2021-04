Formazioni Inter-Sassuolo: Darmian in difesa, Raspadori prima punta

L'Inter vuole allungare ulteriormente in vetta: col Sassuolo fiducia a Darmian tra i tre di difesa e Gagliardini interno. Tanti assenti per De Zerbi.

Il 20 marzo non si giocò causa cluster all'interno della rosa dell' Inter, che alla fine se l'è 'cavata' con quattro positivi: tutti loro sono ormai guariti ed è così che Conte si appresta a sfidare il Sassuolo al gran completo.

O quasi: Bastoni e Brozovic mancheranno per scontare un turno di squalifica e il tecnico salentino sembra avere le idee chiare su chi sarà a sostituirli. Eriksen e Barella di sfidano per la regia del centrocampo, mentre tra i tre di difesa si vede Darmian.

Chance importante anche per Gagliardini e Young, quest'ultimo riconfermato in virtù dell'affaticamento muscolare accusato da Perisic. Intoccabili Lautaro e Lukaku, oltre a Skriniar e De Vrij: ritorno dal 1' per l'olandese dopo la positività al Covid-19.

De Zerbi ha annunciato in conferenza stampa le assenze di Bourabia, Defrel, Berardi, Caputo, Ayhan, Locatelli, Ferrari e Müldür, confermando la linea intrapresa dalla società sull'utilizzo di quei giocatori 'a rischio', rientrati dai ritiri delle nazionali in cui erano emerse delle positività.

Davanti toccherà ancora a Raspadori sostenere il peso dell'attacco, supportato da Traorè, Djuricic e Boga. Obiang in tandem con Maxime Lopez. Toljan, Chiriches, Marlon e Rogerio in difesa, Consigli guardiano dei pali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.