Inter-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

A San Siro, l'Inter ospita il Sassuolo nell'anticipo serale della 28esima giornata. La formazione di Conte punta alla nona vittoria consecutiva.

INTER-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo Data: 20-03-2021

20-03-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, DAZN 1 (209 del satellite)

(209 del satellite) Streaming: DAZN

Dopo il colpo esterno in casa del Torino, la capolista Inter cerca la nona sinfonia consecutiva in campionato ospitando il Sassuolo. I nerazzurri si presentano all'appuntamento da autentici padroni del torneo: nove punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla Juventus (con una gara in meno). Antonio Conte vuole l'allungo decisivo per compiere un ulteriore passo verso lo Scudetto.

Secondo impegno ravvicinato per i neroverdi allenati da Roberto De Zerbi. Il Sassuolo è reduce dalla clamorosa rimonta subita contro il Torino di Nicola, nel recupero della 24esima giornata, che ha fatto infuriare il tecnico bresciano esploso di rabbia nel post gara. La sfida di San Siro, seppur proibitiva sulla carta, presenta l'occasione buona per un immediato riscatto.

Nel match d'andata disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia fu dominio Inter, con i nerazzurri capaci di imporsi 0-3 grazie alla rete in apertura di Sanchez, seguita dall'autogoal di Chiriches e dall'acuto finale di Gagliardini.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SASSUOLO

Inter-Sassuolo, sfida valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A, si disputerà allo Stadio San Siro di Milano con il calcio d'inizio previsto per le ore 20.45

Inter-Sassuolo verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire l'anticipo di sabato 20 marzo alle ore 20.45 bisognerà dunque usufruire dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

La diretta streaming gratis di Inter-Sassuolo sarà disponibile su DAZN. Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Inter-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale

Con Handanovic positivo al Covid-19, porta nerazzurra affidata a Radu. Seconda positività in casa nerazzurra dopo quella di D'Ambrosio, a cui si aggiunge il forfait di Vidal operato in settimana e out per almeno un mese. Tutto confermato in difesa con il solito trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic ed Eriksen, supportati sulle corsie laterali da Hakimi e Perisic. In attacco la coppia goal Lukaku-Lautaro Martinez.

De Zerbi potrebbe rimescolare le carte dopo il dispendioso match di Torino: Caputo rischia la panchina in favore di Defrel come riferimento avanzato, mentre sulla trequarti potrebbe tornare Maxime Lopez dopo la panchina infrasettimanale, assieme a Berardi e Djurucic. A centrocampo rientra Locatelli dal 1', in difesa la linea a quattro a protezione di Consigli sarà formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos, favorito su Rogerio..

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.