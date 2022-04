Probabili formazioni Inter-Milan: c'è Lautaro in coppia con Dzeko

Inter-Milan ultimo atto: almeno per quanto riguarda gli scontri diretti. I due club di Milano sono tornati al vertice del calcio italiano dopo anni difficili e oltre allo Scudetto in questa stagione si contendono un posto in finale di Coppa Italia.

All'andata la gara è terminata 0-0, questo fa sì che i rossoneri possano scendere in campo con due risultati utili su tre. A differenza di quanto avviene nelle coppe europee, nella Coppa Italia di questa stagione è ancora valido il regolamento dei goal fuori casa.

In caso di pareggio con un risultato diverso dallo 0-0, il Milan sarebbe dunque qualificato per la finale.

Inzaghi cercherà di ottenere l'ennesima finale di coppa nazionale della sua carriera da allenatore dopo quelle conquistate con la Lazio e dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Il tecnico nerazzurro si affida al 3-5-2 con Handanovic in porta e la linea difensiva con Skriniar, De Vrji e Bastoni. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Perisic e Dumfries esterni. Davanti fanno coppia Dzeko e Lautaro Martinez.

Pioli cerca il pass per la finale con il 4-2-3-1 e la formazione titolare. Maignan sarà sempre schierato tra i pali, mentre la coppia di terzini è composta da Theo Hernandez e Calabria. Centrali Tomori e Kalulu. Tonali e Bennacer i due mediani dietro al trio Leao, Kessié, Messias. Giroud unica punta.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, Kessié, Messias; Giroud. All Pioli