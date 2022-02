Semifinali Coppa Italia, vale ancora la regola dei goal in trasferta? Il regolamento

C'è chi la ama e chi la odia. Di certo la regola dei goal in trasferta nelel gare di andata e ritorno, ha fatto la storia del calcio. La prima sfida finisce sul 2-2 e la seconda sull'1-1? Facile, a passare il turno è la squadra che ha pareggiato 1-1 in casa, visto il maggior numero di reti messe a segno in trasferta. Nel 2-2 contro gli avversari.

Una regola storica, non più presente però nelle competizioni europee per club: dal 2021/2022, infatti, le fasi ad eliminazione diretta di Champions, Europa League e Conference League prevedono supplementari e rigori al termine del tempo regolamentare del match di ritorno in caso di pari complessivo. E in Italia?

COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ IN COPPA ITALIA?

Nessuna rivoluzione. La Coppa Italia ha infatti confermato la vecchia regola del goal in trasferta necessario a decidere un pari complessivo tra i match di andata e ritorno. Al termine del secondo tempo regolamentare nella gara di ritorno, passa il turno chi ha segnato più goal in trasferta.

Ma cosa succede in caso di pari goal in trasferta? Per esempio in caso di 2-2 sia all'andata che al ritorno? In questo caso sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i rigori in caso di risultato uguale a quello dei tempi regolamentari. Se la squadra in trasferta segna il 3-2 nei supplementari, passa in finale senza aver bisogno dei rigori.

La Coppa Italia 2021/2022, ma anche le successive due edizioni 2022/2023 e 2023/2024, prevedono supplementari e rigori immediati, senza considerare i goal in trasferta, solamente nei turni a gara unica. Ovvero tutti quelli del torneo, esclusa la semifinale, unica a giocarsi andata e ritorno.

GOAL IN TRASFERTA, SUPPLEMENTARI E RIGORI: IL REGOLAMENTO