Inter-Milan dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Milan

Inter-Milan Data: 19 aprile 2022

19 aprile 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Play, Sportmediaset.it

Mai una partita qualunque: torna il Derby di Milano per la quarta volta in questa stagione, questa volta per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Le due formazioni che attualmente si contendono la vetta della classifica in Serie A si affrontano per decretare chi raggiungerà in finale una tra Juventus e Fiorentina.

I rossoneri nell'ultimo turno di campionato hanno riconquistato la vittoria contro il Genoa per 2-0 a San Siro dopo due pareggi consecutivi contro Bologna e Torino: la formazione di Stefano Pioli si trova a +2 dai nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi, che dovrà recuperare la sfida contro il Bologna il prossimo 27 aprile al Dall'Ara, è reduce da tre successi di fila che le hanno consentito di accorciare sul Milan: nel weekend vittoria importante contro lo Spezia per 1-3.

All'andata 0-0 tra le due formazioni: ricordiamo che in Coppa Italia vale ancora la regola dei goal fuori casa. Non mancheranno, insomma, le emozioni.

In questa pagina troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Milan: dalle ultime sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta TV e streaming.

ORARIO INTER-MILAN

La sfida tra Inter e Milan, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma martedì 19 aprile 2022, verrà disputata allo stadio "San Siro" di Milano: fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV

Sarà possibile seguire il Derby di Milano tra Inter e Milan in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia: il match sarà trasmesso su Canale 5.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero il telecronista e la voce in commento tecnico del Derby tra Inter e Milan, che verrà trasmesso su Canale 5.

INTER-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Il Derby di Milano tra Inter e Milan verrà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme Mediaset: in primis su Mediaset Play, che consentirà la visione una volta eseguito l'accesso all'app o al sito ufficiale, quindi sul sito Sportmediaset.it.

Come al solito, sarà possibile seguire il Derby di Milano anche su GOAL attraverso l'ormai tradizionale diretta testuale. Sarà sufficiente collegarsi al sito per ricevere aggiornamenti in diretta sul big match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Pioli con il 4-2-3-1 con Kalulu che affiancherà Tomori al centro della difesa, Bennacer e Tonali che in mediana faranno schermo dietro a Messias, Kessié e Leao. Ibrahimovic out, giocherà ancora Giroud in attacco.

Inzaghi con il trio difensivo al completo: Skriniar, De Vrij e Bastoni proteggeranno Handanovic. Dumfries e Perisic sulle fasce, con la coppia d'attacco che tornerà a ricomporsi: Lautaro Martinez e Dzeko giocheranno dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.