Probabili formazioni Inter-Lione: altro test importante, tocca a Lautaro e Lukaku

Quarta amichevole estiva per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri affrontano a Cesena il Lione di Tolisso e Lacazette.

Quarta uscita stagionale e quarta amichevole contro un avversario di spessore per l’Inter. La compagine nerazzurra, dopo aver affrontato Lugano, Monaco e Lens, proseguirà la sua marcia di avvicinamento all’esordio in campionato sfidando il Lione.

Un test-match, quello con l’OL, che si disputerà a Cesena e che servirà ovviamente a Simone Inzaghi per capire quali sono le condizioni generali della sua squadra.

Per l’occasione, i nerazzurri, che sin qui in precampionato hanno totalizzato una vittoria (4-1 contro il Lugano), un pareggio (2-2 con il Monaco) ed una sconfitta (1-0 contro il Lens), si schiereranno in campo con il consueto 3-5-2.

Nel terzetto difensivo davanti ad Handanovic dovrebbe esserci regolarmente Skriniar (giocatore del quale si è parlato tantissimo in ottica calciomercato) dal 1’ insieme a De Vrij e Bastoni.

Dumfries e Darmian agiranno sugli esterni, mentre in mediana dovrebbe toccare fin da subito a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco spazio alla coppia composta da Lautaro e Lukaku.

Il Lione di Peter Bosz si presenterà invece in campo con un 4-3-3 nel quale ci saranno da subito Lacazette e Tolisso, entrambi tornati ‘a casa’ dopo le rispettive avventure con Arsenal e Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LIONE

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paqueta, Tolisso, Reine-Adelaide; Tete, Lacazette, Toko Ekambi. All. Bosz