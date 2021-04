Formazioni Inter-Cagliari: Sanchez al posto di Lautaro

L'Inter vuole proseguire la sua corsa inarrestabile: contro il Cagliari spazio per Sanchez, panchina per Lautaro. Barella squalificato.

+11 sul Milan, +12 sulla Juventus: l'Inter ha praticamente entrambe le mani sullo Scudetto e non ha intenzione di lasciarselo sfuggire nelle nove giornate rimanenti, che la separano da una gloria attesa da undici anni.

Segui Inter-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Conte è uno da sempre attento ai record e alle strisce positive, come quella dei dieci successi consecutivi ottenuti tutti nel girone di ritorno: per l'undicesimo bisognerà battere a San Siro il Cagliari terzultimo, impelagato come non mai nella lotta per non retrocedere.

Compito ai limiti dell'impossibile per i ragazzi di Semplici, a cui andrebbe benissimo anche un risultato come quello della scorsa stagione: un 1-1 firmato da Lautaro e Nainggolan, con il belga nuovamente al servizio dei rossoblù.

Una delle novità di formazione più rilevanti tra i nerazzurri è l'esclusione del 'Toro', sostituito da Sanchez, partner di Lukaku e al rientro tra i titolari dopo oltre un mese: l'ultima volta era datata 4 marzo, nell'1-2 rifilato al Parma (doppietta decisiva per il cileno).

A centrocampo out lo squalificato Barella, al primo forfait della stagione: Brozovic play con Sensi (al rientro da titolare dopo sei mesi) ed Eriksen mezzali, Darmian e Young gli esterni. Turno di riposo per Hakimi. Dietro si ricompone il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni, tra i pali capitan Handanovic.

Cagliari senza Cragno, ancora positivo al Covid-19: chance per il secondo Vicario, protetto da Rugani, Carboni e dall'ex Godin. Un altro ex, ma in mediana, è Nainggolan, che con Marin e Duncan copre la zona nevralgica. Zappa e Nandez sugli esterni, coppia d'attacco formata da Pavoletti e Joao Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro.