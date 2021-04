Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sensi e Sanchez dal 1', riposa Hakimi

Novità Sensi e Sanchez nell'Inter, sulla destra gioca Darmian al posto di Hakimi. Cagliari con Carboni in difesa, Pavoletti e Joao Pedro in attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro.

L'Inter torna in campo a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva contro il Cagliari per chiudere quasi definitivamente il discorso Scudetto, i sardi però hanno bisogno di punti salvezza dopo il successo del Torino nell'anticipo contro l'Udinese.

Conte perde Barella per squalifica ma ritrova Brozovic in cabina di regia: accanto al croato le mezzali Sensi (titolare dopo sei mesi) ed Eriksen. Riposo per Hakimi: a destra gioca Darmian, sull'out opposto c'è ancora Young. Rifiata anche Lautaro, sostituito da Sanchez in coppia con Lukaku. Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Semplici orfano di Cragno, positivo al Coronavirus: tra i pali spazio al secondo Vicario. Rugani, Godin e Carboni compongono il terzetto difensivo; Marin e Duncan scudieri di Nainggolan in mediana, Zappa e Nandez gli esterni. Tandem offensivo composto da Pavoletti e Joao Pedro, panchina per Simeone.