Dopo il successo interno contro il Sassuolo, la Lazio cerca conferme in casa del Genoa. Un'avversaria che storicamente ha messo in difficoltà i biancocelesti, specialmente quando si gioca al Ferraris.

I rossoblù hanno assolutamente bisogno di fare punti per continuare a sperare di non retrocedere, magari approfittando di qualche passo falso delle rviali per accorciare su chi li precede in classifica.

Blessin punta sul 4-2-3-1, mandando in campo Sirigu in porta protetto da Hefti, Maksimovic, Ostigard e Vasquez nella linea difensiva. A centrocampo Galdames e l'ex laziale Badelj andranno a coprire la difesa, mentre Gudmundsson, Amiri e Portanova agiranno sulla trequarti campo. Mattia Destro l'unico riferimento offensivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Nessun dubbio sul modulo per Sarri: 4-3-3. Strakosha confermato tra i pali, Lazzari e Marusic esterni mentre in mezzo alla difesa agiranno Patric e Acerbi. Il dubbio per l'allenatore biancoceleste è a centrocampo, dove Luis Albertoe Basic si giocano una maglia accanto a Milinkovic-Savic e Leiva. Davanti c'è Immobile al centro con Felipe Anderson e Zaccagni esterni.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.