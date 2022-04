Genoa-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Lazio

Genoa-Lazio Data: 10 aprile 2022

10 aprile 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale Tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 32ª giornata di Serie A propone tra le altre la sfida tra Genoa e Lazio: in palio punti pesanti, sia per quanto riguarda la salvezza che la corsa all'Europa.

Il Genoa è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Verona, arrivata per via del goal dell'ex Simeone. Un passo falso che ha interrotto una serie di 8 risultati utili consecutivi, con 1 vittoria e 7 pareggi. Grazie a questa striscia, i grifoni sono tornati in corsa per la salvezza e si trovano a 3 punti dal Cagliari quart'ultimo.

Nell'ultimo periodo, la Lazio ha mostrato dei passi in avanti sul piano del gioco e dei risultati. I biancocelesti hanno infatti vinto 6 delle ultime 10 giornate, sbagliando sostanzialmente solo il derby (perso rovinosamente per 3-0). Al momento la squadra di Sarri è sesta, a 2 punti dalla Roma.

Partita dell'ex per Ciro Immobile, che nella stagione 2012/13 ha vestito la maglia del Genoa. Un'annata non particolarmente brillante, con 5 goal in 34 gare tra campionato e Coppa Italia. Gara da ex anche per Milan Badelj che, in mezzo alla sua lunga esperienza alla Fiorentina, ha vissuto una stagione alla Lazio decisamente opaca.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni utili riguardo a Genoa-Lazio, come per esempio i canali dove vedere la partita in tv e in streaming. Ci sono anche aggiornamenti relativi alle formazioni.

ORARIO GENOA-LAZIO

La sfida tra Genoa e Lazio verrà giocata domenica 10 aprile 2022, alle ore 12.30. Il teatro del match sarà lo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova.

DOVE VEDERE GENOA-LAZIO IN TV

DAZN trasmetterà il confronto tra rossoblù e biancocelesti. Avendo una smart tv, basterà accedere all'applicazione della piattaforma. In caso di possesso di una tv non smart, sarà invece necessario disporre di uno dei seguenti dispositivi da collegare al televisore: TIMVISION Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox e Playstation.

Ci sarà anche la diretta della partita su Sky, nello specifico sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

GENOA-LAZIO IN STREAMING

DAZN garantisce la visione dei suoi eventi anche in streaming, scaricando l'app per smartphone e tablet oppure andando sul sito ufficiale tramite pc e notebook. Stesso discorso per Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

NOW è invece il servizio in streaming e on demand di Sky che, tramite il pacchetto 'Sport', garantisce la visione delle partite di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual racconteranno Genoa-Lazio per DAZN, mentre la coppia scelta da Sky per questa partita è composta da Dario Massara e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire la sfida potrete anche accedere al nostro portale. Qui si GOAL, infatti, vi daremo le formazioni ufficiali in tempo reale, e vi faremo vivere le emozioni della contesa dal primo all'ultimo minuto attraverso la solita cronaca scritta.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-LAZIO

Blessin opta per il 4-2-3-1, con Hefti in corsa con Frendrup per il ruolo di terzino destro in una difesa completata da Maksimovic, Østigard e Vasquez. Mediana a due con Sturaro e l'ex Badelj, mentre nel trio tra le linee potrebbero giocare Amiri (o Melegoni), Portanova e Gudmundsson. Infine, Yeboah insidia Destro per il ruolo di prima punta.

Sarri risponde con il solito 4-3-3 e non dovrebbe avere a disposizione Luiz Felipe. In mediana Basic potrebbe scalzare Luis Alberto, influenzato, per giocare insieme a Milinkovic-Savic e Cataldi, mentre in avanti Felipe Anderson e Immobile saranno affiancati da Zaccagni.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.