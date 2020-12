Formazioni Genoa-Juventus: fuori Morata

Dopo il tris contro il Barcellona, la Juventus sfida il Genoa al Ferraris: Sturaro e Scamacca per i rossoblù, Chiesa e McKennie per Pirlo.

Sulle ali dell'entusiasmo per il tris al in , la di Pirlo affronta il al Ferraris: i padroni di casa sono terzultimi in classifica e desiderosi di dare una svolta alla propria stagione, mentre i bianconeri proveranno a mettere pressione al capolista.

Nella passata stagione la Juventus ha conquistato la vittoria a Genova per 3-1, mentre due stagioni fa fu il Genoa ad avere la meglio. Quella rossoblù è una delle trasferte più insidiose per i bianconeri nelle ultime annate, tanto che nelle ultime quattro sfide sono arrivati due k.o.

Maran opta per Scamacca e Pjaca in attacco, con l'ex Sturaro titolare a centrocampo. Out Badelj, il tecnico punta sulla difesa a quattro con Luca Pellegrini esterno sinistro. Perin recupera.

Pirlo sceglie Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo nel 4-4-2 della Juventus, con Bentancur e Rabiot interni di centrocampo. Esterno McKennie, che sta attraversando un grande periodo di forma, insieme a Chiesa. Partono dalla panchina anche Ramsey e Morata.

In porta rientra Szczesny, Cuadrado ed Alex Sandro i terzini. Al centro della retroguardia De Ligt con Bonucci, turno di riposo per Danilo.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Rovella, Radovanovic; Sturaro; Pjaca, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.