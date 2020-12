Genoa-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve di Pirlo affronta un Genoa bisognoso di punti nell'undicesima giornata di A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

GENOA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 13 dicembre 2020

• Orario: 18:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Genoa-Juventus, accende l'undicesima giornata di . Da un lato il Grifone, reduce dal pari beffa di Firenze, dall'altro i bianconeri galvanizzati dall'impresa compiuta al Camp Nou in Champions contro il .

Le classifiche impongono sia a liguri che Madama di fare punti: rossoblù in penultima posizione e in ritardo rispetto alla zona salvezza, staccata di 6 lunghezze dal capolista.

Altre squadre

Tutto su Genoa-Juventus: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO GENOA-JUVENTUS

Genoa-Juve si gioca domenica 13 dicembre allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova: calcio d'inizio programmato per le 18:00.

Genoa-Juventus è un'esclusiva di Sky, che detiene i diritti di 7 match per ogni turno di Serie A: canali di riferimento, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita tra Genoa e Juventus andrà in onda anche in diretta su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: basterà scaricare l'app ufficiale su PC, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Genoa-Juve sarà disponibile anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale: pregara, formazioni delle due squadre e le fasi salienti della gara.

Emergenza portieri in casa Genoa, con Paleari che rileverà gli infortunati Perin e Marchetti. Ghiglione terzino destro, Masiello ancora a sinistra in un 4-4-2 dove Badelj agirà in regia con Lerager largo. Davanti, Shomurodov-Scamacca.

Nella Juve, Dybala al fianco di Ronaldo al posto dello squalificato Morata. Esterni alti Kulusevski e Chiesa (insidiati da Ramsey), Arthur-Rabiot in mediana (ma Bentancur e McKennie scalpitano). Difesa con De Ligt e Bonucci centrali e Cuadrado e Danilo sulle fasce.

GENOA (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.