Probabili formazioni Francia-Germania: Mbappé sfida Havertz

Supersfida in Baviera: si sfidano le ultime due squadre campioni del mondo. Löw punta su Havertz, Deschamps recupera Benzema.

La partita più attesa della prima giornata di Euro 2020 è quella che appunto il primo round lo chiude. All'Allianz Arena scendono in campo la Francia e la Germania, una vera e propria classica: Nations League 2018, semifinale di Euro 2016, quarto di finale di Brasile 2014. E tanto altro, scavando nella storia di un confronto tra i più caldi e sentiti d'Europa.

Formalmente è la Francia a giocare in casa, ma la partita si disputa a Monaco di Baviera, in quella che è nota tutti come 'Allianz Arena', ma che per l'Europeo si chiamerà semplicemente Fußball Arena München.

Deschamps proporrà come sempre capitan Lloris in porta, con Kimpembe che affiancherà Varane al centro della difesa. Fasce occupate da chi l'Allianz Arena la conosce bene: Pavard e Lucas Hernandez, entrambi di proprietà del Bayern Monaco.

Un altro giocatore del Bayern Monaco trova spazio a centrocampo: Tolisso insidia Rabiot (favorito) per una maglia nel trio con Pogba e Kanté. Davanti Mbappé e Griezmann con Benzema, che alla pari del blaugrana ha recuperato e sembra in vantaggio su Giroud.

Germania che non può contare su Hofmann, ma recupera Leon Goretzka, che potrebbe non essere comunque impiegato dal primo minuto. Ci sarà Gündogan in mezzo al campo con Toni Kroos.

Löw confermerà lo stesso undici visto con la Lettonia, amichevole vinta 7-1. Gnabry sarà come sempre il riferimento avanzato, con Müller e Havertz sulle corsie. Kimmich torna sulla fascia destra, con Gosens a sinistra. Difesa a tre con Ginter e Rüdiger ai lati del veterano Hummels. Ovviamente, Neuer in porta con l'1 sulla schiena.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.