Francia-Germania dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il primo grande big match di Euro 2020 è tra Francia e Germania: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

FRANCIA-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Francia-Germania

Francia-Germania Data: 15 giugno 2021

15 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite)

Rai 1 (1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

Il primo big match di Euro 2020 è nel gruppo F. I campioni del Mondo del 2018 della Francia affrontano i campioni del Mondo del 2014 della Germania, in un girone in cui ci sono anche i campioni d'Europa del 2016 del Portogallo.

L'Europeo tedesco inizia in casa, a Monaco di Baviera, in quella che normalmente si chiama 'Allianz Arena' ma che ufficialmente per Euro 2020 sarà Fußball Arena München per il regolamento UEFA.

La squadra di Joachim Löw ha vissuto tre anni complicati dopo l'eliminazione prematura ai gironi nel Mondiale 2018. Alti e bassi e un'incostanza che dovrà essere dimenticata ora che è il momento della verità. Sarà anche l'ultima avventura per il CT di Friburgo, che a luglio lascerà la panchina al suo ex vice Hansi Flick.

La Francia vive invece sulle ali dell'entusiasmo con una squadra che in molti vedono come la migliore di tutto l'Europeo. Gli uomini di Deschamps partono con i favori del pronostico e non possono deludere.

Sarà una sfida tra 'reintegrati': nella Francia c'è Benzema, che è tornato in Nazionale dopo quasi 6 anni, mentre la Germania ha ritrovato Hummels e Müller dopo quasi 3 anni di assenza.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Francia-Germania: dalle ultime sulle formazioni a dove vederla in tv e streaming .

ORARIO FRANCIA-GERMANIA

Francia-Germania si giocherà alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera alle ore 21.00 del 15 giugno 2021. La gara è valida per la prima giornata del gruppo F di Euro 2020.

Francia-Germania sarà trasmessa in diretta tv sulle reti Rai. Canale di riferimento sarà Rai 1, disponibile anche al 501 in HD del digitale. La partita sarà trasmessa anche su Sky, per la precisione ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251).

Come tutte le gare trasmesse sulla Rai, Francia-Germania sarà disponibile in diretta streaming gratis su Rai Play, attraverso l'app su smartphone o tablet oppure semplicemente collegandosi al sito da pc o notebook.

Per gli abbonati Sky invece la partita sarà anche su Sky Go, come al solito previo abbonamento alla piattaforma satellitare. Basterà scaricare l'app per mobile, tablet o desktop e poi fare il login con il proprio Sky ID.

Un'alternativa è invece NOW, servizio streaming di Sky che mette a disposizione vari pacchetti, tra cui quello che comprende tutte le sfide di Euro 2020.

Francia-Germania sarà disponibile anche in diretta suattraverso il nostroVi accompagneremo minuto per minuto dal calcio d'inizio fino al fischio finale del match di Monaco di Baviera.

Dubbio Benzema per Deschamps: la stella del Real Madrid si è fermata nell'ultima amichevole pre Euro 2020. Potrebbe non essere rischiato, con Giroud in campo dal 1' insieme a Mbappé e Griezmann. Tolisso favorito a centrocampo su Rabiot per affiancare Pogba e Kanté. Difesa senza sorprese, con Kimpembe e Varane centrali e Pavard e Lucas Hernandez esterni. Lloris tra i pali.

Goretzka non sarà della partita dal 1', il suo rientro dopo il problema muscolare non sarà affrettato. L'undici titolare sarà lo stesso visto nell'ultima amichevole contro la Lettonia (7-1 finale), con Sané dalla panchina e Havertz, Gnabry e Müller in avanti. Kimmich torna a destra con Gosens a sinistra, Gündogan con Kroos in mezzo. Ginter, Hummels e Rüdiger difesa a tre davanti al capitano Neuer.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Giroud, Griezmann.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.