Formazioni Fiorentina-Inter: Sanchez in coppia con Lukaku

Sanchez, squalificato in Coppa Italia, giocherà dal al posto di Lautaro Martinez. Vecino non parte per Firenze. Eysseric sostituisce Ribery.

L' Inter dovrà scordare in fretta la sconfitta rimediata in settimana in Coppa Italia contro la Juventus . Sia perché stasera c'è la partita contro la Fiorentina da vincere per mettere pressione al Milan in campionato, sia perché tra qualche giorno ci sarà il ritorno contro la Vecchia Signora e quella sconfitta dovrà essere ribaltata.

Contro la Fiorentina, l'Inter cercherà come detto di scavalcare almeno momentaneamente il Milan, che domenica sarà impegnato contro il Crotone. Ma la Fiorentina, almeno a casa sua, contro i nerazzurri ha una tradizione favorevole.

La Viola infatti è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite al Franchi di Serie A contro l’Inter : tre vittorie sono state seguite da tre pareggi - l’ultimo successo nerazzurro a Firenze in campionato risale al febbraio 2014.

L’Inter potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14, con Walter Mazzarri alla guida.

Antonio Conte proverà ad invertire questo trend con la migliore formazione possibile, senza fare molti calcoli in vista della Coppa Italia, o quantomeno solo con una scelta obbligata in attacco, al limite tra il turnover e la necessità.

Davanti ad Handanovic ci sarà la difesa a tre composta da Skriniar , De Vrij e Bastoni . A centrocampo Hakimi e Perisic a tutta fascia, con Brozovic , Vidal e Barella a stringere ancora i denti a metà campo. Lautaro lascia il posto a Sanchez , visto che il cileno sarà squalificato per il ritorno di Coppa Italia di martedì. Lukaku non si tocca. Vecino non è partito per Firenze: è rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi per ritrovare la migliore condizione.

Cesare Prandelli si trova a dover fare i conti con l'infortunio di Ribery , che non ce la fa neppure per la panchina. C'è Eysseric a sostituirlo a supporto di Vlahovic .

I grandi assenti sono gli squalificati Castrovilli e Milenkovic, sostituiti da Borja Valero e Martinez Quarta . Venuti e Biraghi lungo le due fasce.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.