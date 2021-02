Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Eysseric e Sanchez titolari

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: tra i viola Venuti e Borja Valero dal 1', Ribery in tribuna.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter:

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Si apre ufficialmente all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospita l’Inter, il ventunesimo turno del campionato di Serie A.

Cesare Prandelli schiera la compagine gigliata con un 3-5-1-1 nel quale sono Martinez Quarta, Pezzella e Igor a completare il terzetto difensivo davanti a Dragowski.

A centrocampo, Venuti e Biraghi sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana ci sono Borja Valero e Bonaventura con Amrabat. In attacco è Eysseric ad agire a supporto di Vlahovic. Ribery non va nemmeno in panchina.

Consueto 3-5-2 speculare per Antonio Conte che davanti ad Handanovic si affida ad una linea difensiva che comprende Skriniar, de Vrij e Bastoni.

A centrocampo Brozovic si sistemerà in cabina di regia, con Barella e Vidal ai suoi fianchi, mentre saranno Hakimi e Perisic ad occupare gli out di destra e sinistra. In attacco Sanchez sarà la spalla di Lukaku.