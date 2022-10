Probabili formazioni Empoli-Milan: dubbio Calabria per Pioli

Il Milan vuole riscattarsi dopo la sconfitta di San Siro col Napoli: trasferta al 'Castellani' contro l'Empoli di Paolo Zanetti.

La battuta d'arresto col Napoli rischia di lasciare strascichi importanti in casa Milan, dove la parola d'ordine è solo una: ripartenza. Per ricominciare col piede giusto l'unico risultato a disposizione contro l'Empoli è la vittoria.

La squadra di Paolo Zanetti arriva al prestigioso appuntamento col vento in poppa per il primo importante successo stagionale in campionato, racimolato sul campo del Bologna in concomitanza con l'esordio di Thiago Motta sulla panchina rossoblù: decisiva la rete di Bandinelli ad un quarto d'ora dal termine.

L'ex tecnico del Venezia si riaffaccia in Serie A con una pessima notizia: l'infortunio rimediato in nazionale da Ismajli che, da quel che sembra, ne avrà per diverso tempo. L'ex Spezia si aggiunge al lungodegente Tonelli e ad Akpa Akpro, anch'egli indisponibile.

Nessuna sorpresa in avanti, con la coppia Lammers-Satriano che proverà ad impensierire la retroguardia rossonera. Chiavi del centrocampo affidati a Marin, con Pjaca ad agire nel ruolo di trequartista. In difesa, accanto a Luperto, spazio a De Winter.

Pioli recupera Rebic ma non Origi: Giroud costretto agli straordinari, con Saelemaekers, De Ketelaere e Leão a supporto. Pobega partner di Tonali in mediana. Occhio alla difesa: Calabria non è al 100% e non è da escludere un avvicendamento con Kalulu, con Kjaer che a quel punto affiancherebbe Tomori al centro. Assenti certi gli infortunati Hernandez e Maignan: Ballo-Touré (in vantaggio su Dest) e Tatarusanu i sostituti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud.