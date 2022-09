Empoli-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Empoli e Milan si affrontano nell’ottavo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Messa alle spalle la sosta resasi necessaria per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A torna protagonista proponendo i match validi per l’ottava giornata. Tra i tre anticipi che apriranno il turno c’è anche quello che vedrà protagoniste l’Empoli ed il Milan.

Le due compagini si presenteranno all’appuntamento con umori probabilmente diversi. Se i toscani sono infatti reduci dalla loro prima vittoria nel torneo, i rossoneri vengono viceversa dalla loro prima sconfitta.

Nel turno precedente, gli uomini di Paolo Zanetti si sono imposti per 1-0 sul campo del Bologna grazie ad una rete siglata nel secondo tempo da Bandinelli. Un successo arrivato dopo un primissimo scorcio di stagione scandito da quattro pareggi e due sconfitte. Per l’Empoli dunque, i punti in classifica sono al momento 7, ovvero tre in più rispetto alla zona retrocessione.

In posizioni decisamente più alte veleggia invece il Milan che è però reduce da una sconfitta contro una diretta concorrente della corsa che conduce allo Scudetto: il Napoli.

I meneghini sono stati battuti per 2-1 a San Siro, con Simeone che ha siglato la rete decisiva, dopo quelle di Politano e Giroud. I campioni d’Italia, fino a quel punto, avevano raccolto solo risultati positivi: quattro vittorie e due pareggi che valgono i 14 punti in classifica.

Empoli e Milan si sono affrontate in trentadue occasioni nella loro storia ed il bilancio complessivo è favorevole ai rossoneri, in virtù delle diciotto affermazioni, a fronte di dieci pareggi e quattro vittorie dei toscani.

Il Milan, tra l’altro, è imbattuto con l’Empoli dal 2017 e si è imposto negli ultimi tre confronti.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere informati su Empoli-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-MILAN

La sfida valida per l’ottavo turno di Serie A che vedrà opposte Empoli e Milan, si giocherà sabato 1 ottobre 2022 allo stadio Carlo Castellani. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20.45, a dirigere la gara sarà l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN IN TV

Empoli-Milan verrà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara del Castellani attraverso le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento per seguire Empoli-Milan attraverso l’emittente satellitare saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Empoli-Milan a Riccardo Mancini. Al suo fianco ci sarà Massimo Gobbi per il commento tecnico.

A raccontare invece la sfida del Castellani per Sky sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani al commento tecnico.

EMPOLI-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Empoli-Milan anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook.

Per gli abbonati DAZN sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Per quelli Sky invece, sarà possibile seguire la diretta streaming attraverso Sky Go.

Una terza opzione è rappresenta da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky che offre anche la visione delle partite trasmesse dall’emittente satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

Per coloro che fossero impossibilitati a seguire Empoli-Milan in tv o in streaming, c’è un’altra opzione che consente di non perdere un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da GOAL. Sul nostro portale vi racconteremo tutte le fase salienti e gli eventi del match minuto per munito dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MILAN

Paolo Zanetti disegnerà il suo Empoli con il consueto 4-3-1-2 nel quale sarà Marin il vertice basso di un rombo di centrocampo che prevederà Henderson e Bandinelli interni, con Bajrami in posizione di trequartista. In attacco spazio alla coppia Lammers-Satriano. Torna Destro.

Stefano Pioli si affiderà invece al collaudato 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Tatarusanu in sostituzione dell’infortunato Maignan e sarà difeso da una linea composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Ballo-Touré (ma occhio a Dest). In attacco Giroud agirà da unica punta, supportato da Saelemaekers, De Ketelaere ed il rientrante Leao.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.