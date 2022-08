L’Empoli ospita la Fiorentina nel secondo turno di Serie A. Torna Luka Jovic nel tridente gigliato.

L’Empoli per mettere in cascina i primi punti della sua stagione, la Fiorentina per dare continuità ai suoi risultati. Le due compagini toscane daranno vita, nel secondo turno di Serie A, ad un derby come di consueto molto sentito.

La squadra allenata da Paolo Zanetti ha esordito nel torneo perdendo di misura in casa dello Spezia, mentre quella di Vincenzo Italiano è riuscita a strappare in pieno recupero una soffertissima vittoria interna contro la neopromossa Cremonese.

Per l’occasione, l’Empoli si sistemerà con un 4-3-1-2 nel quale, davanti a Vicario, saranno Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi a completare la linea difensiva.

A centrocampo, Marin sarà il vertice basso di un rombo completato da Haas, Bandinelli e Bajrami che agirà da trequartista alle spalle del duo d’attacco Lammers-Destro.

La Fiorentina, che sarà chiamata a dosare le proprie forze dopo il recente impegno europeo con il Twente e in vista della gara di ritorno che metterà in palio l’accesso al tabellone principale della Conference League, si schiererà invece con il consueto 4-3-3.

In porta ci sarà Gollini, che sarà difeso da una linea composta da Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

Chiavi del centrocampo affidate a Mandragora, con Benassi e Duncan interni, mentre in attacco Jovic sarà il perno centrale di un tridente completato da Ikone e Saponara.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Benassi, Mandragora, Duncan; Ikone, Jovic, Saponara.