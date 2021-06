Il Belgio vede la qualificazione agli ottavi: Lukaku sfida la Danimarca col pensiero rivolto all'amico Eriksen, scandinavi guidati da Braithwaite.

La vittoria all'esordio contro la Russia offre al Belgio la chance di chiudere il discorso qualificazione con un turno d'anticipo. Nella seconda giornata del Girone B di Euro 2020, le Furie Rosse sfidano la Danimarca.

Romelu Lukaku contro la Nazionale dell'amico e compagno all'Inter Christian Eriksen, in costante miglioramento e per il quale le due squadre si fermeranno al minuto 10 del match per non dimenticare il dramma sfiorato durante Danimarca-Finlandia.

Belgio col bomber nerazzurro insieme a Mertens e Ferreira Carrasco, mentre i recuperati De Bruyne e Witsel partono dalla panchina alla pari di Eden Hazard.

Danesi con Braithwaite nel tridente insieme a Poulsen e Wind, Jensen play, capitan Kjaer guida la difesa. Si gioca a Copenaghen, fischio d'inizio alle 18.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, Carrasco; Lukaku.