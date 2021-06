Danimarca-Belgio dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Danimarca e Belgio si sfidano nel Gruppo B degli Europei: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

DANIMARCA-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Danimarca-Belgio

Danimarca-Belgio Data: 17 giugno 2021

17 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Dopo la grande paura per Eriksen (fortunatamente fuori pericolo), la Danimarca scende di nuovo in campo. La formazione scandinava affronta a Copenaghen, per la seconda giornata del gruppo B, il Belgio, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Scossa per quanto accaduto al compagno, i rossi danesi sono stati sconfitta a sorpresa dalla Finlandia per 1-0. Ottimo esordio, invece, per i Diavoli rossi che hanno strapazzato 3-0 la Russia con Lukaku in grande spolvero.

Un match già delicato per le sorti del girone. In caso di ulteriore sconfitta per la Danimarca servirà vincere contro la Russia nell'ultimo turno e guardare i risultati delle altre squadre per qualificarsi agli ottavi come una delle quattro migliori terze. Il Belgio visto contro la Russia ha destato un'ottima impressione e può davvero aspirare a vincere senza problemi il girone.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Danimarca-Belgio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO DANIMARCA-BELGIO

Danimarca-Belgio è in programma giovedì 17 giugno 2021, al Telia Parken di Copenaghen. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. Tifosi presenti allo stadio fino al 45% della capienza.

La sfida, valida per il Gruppo B di Euro 2020, tra Danimarca e Belgio verrà trasmessa da Sky Sport: in particolare sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul canale numero 251 del satellite

Danimarca-Belgio sarà trasmessa anche in streaming. Oltre alla diretta tv su Sky, sarà possibile seguire il match attraverso pc e dispositivi mobili su Sky Go e Now TV.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Danimarca e Belgio potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: dalle formazioni ufficiali alle azioni salienti, passando per tutte le curiosità e i momenti più importanti del post match.

Verosimilmente sarà 4-3-3 per la Danimarca con Schmeichel in porta, Wass e Maehle terzini, Kjaer e Christensen in mezzo. Hojbierg, Jensen e Delaney. In attacco spazio al tridente Poulsen, Braithwaite e Wind.

3-4-2-1, invece, per il Belgio con Courtois tra i pali, Alderweireld, Denayer, Vertonghen a formare il terzetto difensivo. Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard in mediana. De Bruyne e Carrasco alle spalle di Lukaku.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind. Ct. Hjulmand.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. Ct. Martinez.