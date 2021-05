Formazioni ufficiali Crotone-Verona: Kalinic e Pedro Pereira titolari

La giornata si chiude col posticipo del giovedì tra i calabresi già retrocessi e gli scaligeri che puntano a fare ancora bella figura.

Né Crotone né Verona hanno qualcosa da chiedere ancora alla Serie A 2020/21. In ballo però c'è l'orgoglio. Quello dei calabresi che non vogliono chiudere come fanalino di coda e possono superare il Parma. Quello degli scaligeri che vogliono mantenere un posto nella parte sinistra della classifica.

Allo Scida il match che chiude la 36ª giornata di Serie A è di quelli apparentemente senza motivazioni. I sentimenti però non mancano. Chiedere a Ivan Juric, artefice di una storica promozione con il Crotone nel 2016. Per lui è un ritorno a casa, visto che è stato anche giocatore degli squali.

L'intenzione però è quella di fare uno sgarbo alla sua ex squadra, anche perché - portiere a parte - il Verona non si risparmierà in nome del turnover. Kalinic in avanti insieme a Barak e Zaccagni a comporre il tridente di una squadra super offensiva, con Tameze e Ilic duo mediano.

Ruegg e Lazovic presidieranno le corsie, con Ceccherini, Günter e Dawidowicz a comporre la linea a tre davanti a Pandur, che giocherà titolare fino a fine campionato, con Silvestri che potrebbe essere prossimo all'addio. Tra i convocati anche Veloso.

Cosmi dal canto suo schiera il classico 3-5-2 con bomber Simy e Ounas in attacco, Messias e Benali mezzali ai lati di Cigarini, con Pedro Pereira e Molina esterni. Magallan, Marrone e Djidji i tre davanti a Cordaz.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Rüegg, Tamèze, Ilić, Lazović; Baràk, Zaccagni; Kalinić