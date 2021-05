Crotone-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crotone e Verona si sfidano nella 36esima giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Verona

Crotone-Verona Data: 13 maggio 2021

13 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e Now

Il Crotone ormai è retrocesso matematicamente in Serie B e sta giocando queste ultime giornate di Serie A solo per orgoglio. Il Verona non ha più molti obiettivi di classifica e quindi si prospetta una sfida sulla carta spettacolare, senza troppe tensioni.

Bilancio in perfetto equilibrio tra Crotone e Verona in Serie A: un successo a testa e un pareggio.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque sfide di Serie A contro squadre venete (4V, 1N), il Crotone ha perso le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 1-2 contro Chievo e Verona).

Il Crotone è una delle uniche due squadre ad aver perso ben 27 delle 35 gare stagionali in Serie A, dopo il Benevento nel 2017/18 – in quel caso i giallorossi subirono una sconfitta anche alla 36ª.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Crotone-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-VERONA

La gara che vedrà opposte Crotone e Verona sarà disputata allo stadio Ezio Scida alle ore 20.45. Il match si giocherà giovedì 13 maggio 2021, a porte chiuse.

Crotone-Verona sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Massara e Zaccarelli.

C'è ovviamente un altro modo per seguire Crotone-Verona. Esiste anche la possibilità di guardare il match in streaming grazie a Sky Go, applicazione gratuita per i possessori di Sky con cui vedere qualsiasi evento su pc, smartphone e tablet. C'è anche l'alternativa, sempre targata Sky, del servizio on demand denominato NOW, che propone il meglio dell'emittente satellitare tra cui anche il campionato di Serie A.

Non mancherà il racconto della gara anche su Goal, che non vi farà perdere nulla dell'incontro tra Crotone e Verona: dalle scelte dei due tecnici fino al fischio finale del match, tramite la solita cronaca live scritta, con aggiornamenti minuto per minuto.

L'ex Di Carmine e Reca gli indisponibili di Cosmi, che schiererà Molina a sinistra e la collaudata coppia Ounas-Simy in attacco. Djidji, Golemic e Magallan in difesa a comporre il terzetto, ma sperano anche Cuomo e Luperto. In mediana Petriccione o Cigarini play basso.

Juric continua a schierare Pandur in porta e Dimarco in difesa, con ai suoi lati Ceccherini (più di Dawidowicz e Lovato) e Magnani. Barak ancora arretrato a centrocampo per far posto a Salcedo sulla trequarti, in attacco Lasagna in vantaggio su Kalinic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Messias, Petriccione, Benali, Molina; Ounas, Simy.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.