Formazioni Crotone-Udinese: Okaka titolare

Il Crotone deve vincere a tutti i costi per provare a sperare ancora nella salvezza: nell'Udinese Okaka più Nestorovski.

Non può più sbagliare, il Crotone di Serse Cosmi. Se non batte l'Udinese, la Serie B, già ora molto vicina, sarà praticamente ad un passo. Per sperare in una clamorosa rimonta serve superare i bianconeri. Ultima spiaggia per i calabresi.

Sono ben dodici i punti di distanza dal Crotone ultimo in classifica dal Torino quartultimo, che può contare tra l'altro su una gara in meno. L'Udinese è praticamente salva, ma ha bisogno di qualche punto in più per essere certa di rimanere in Serie A.

Cosmi propone Simy ed Ounas in attacco ancora una volta, con Messias schierato come interno di centrocampo. Reca e Pereira esterni, mentre Petriccione e Salvatore Molina completeranno il reparto. In porta Cordaz, difeso da Djidji, Golemic e Cuomo.

Nell'Udinese si va verso la coppia offensiva Okaka-Nestorovski, con Pereyra mezzala e Walace play basso. In difesa Bonifazi con Nuytinck e Samir.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Messias, Petriccione, S. Molina, Reca; Ounas, Simy.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski.