Crotone-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crotone e Udinese a confronto per il 31esimo turno. Tutte le informazioni sul match tra calabresi ed emiliani e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo aver perso in extremis la gara contro lo Spezia, ultima spiaggia per il Crotone di Cosmi, che deve battere l 'Udinese a tutti i costi per provare a pensare ancora ad una salvezza sempre più utopica in virtù dell'ultimo posto in classifica.

Il Crotone ha ottenuto solamente 15 punti in classifica e dista ben 12 lunghezze dal Torino quartultimo, che per altro deve recuperare una gara. L'Udinese è invece a 33, a +11 sul Cagliari terzultimo, ma è reduce da tre sconfitte di fila subite in campionato.

Nella gara d'andata giocata lo scorso dicembre scialbo 0-0 in terra friulana tra Udinese e Crotone. Negli ultimi mesi la formazione calabrese ha cambiato tecnico, Cosmi per Stroppa, ma non è riuscita a trovare la scintilla per provare a combattere seriamente in ambito permanenza nella massima serie.

Nonostante il massimo cannoniere dell'Udinese, De Paul, abbia sei reti, la squadra bianconera è comunque distante anni luce da una vera lotta per non retrocedere, visti i risultati deludenti di casa Cagliari. D'altra parte il Crotone può contare su uno dei massimi bomber del torneo: le 16 realizzazioni non sono bastare ad evitare l'ultima posizione.

Qui tutte le informazioni su Crotone-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CROTONE-UDINESE

Il match del 31esimo turno tra Crotone e Udinese aprirà il sabato di Serie A: appuntamento allo stadio Scida di Crotone alle ore 15 del 17 aprile. Come di consueto non ci saranno i tifosi per le restrizioni attue a combattere la pandemia di coronavirus.

Crotone-Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky , che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, la sfida tra la formazione calabrese e quella friulana sarà visibile sul canale Sky Sport, numero 251 del satellite.

L'alternativa per seguire la partita tra Crotone e Udinese è la diretta streaming tramite l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky ai propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Si può assistere in diretta streaming a Crotone-Udinese anche con NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguire Crotone-Udinese anche in diretta testuale su Goal. A partire dalla comunicazione da parte dei due allenatori delle formazioni ufficiali, tramite il nostro live vi permetteremo di non perdervi neppure un'azione della partita dell'Ezio Scida.

Cosmi dovrebbe confermare Ounas al fianco di Simy nel Crotone, con Messias alle loro spalle. A centrocampo Petriccione e Salvatore Molina, con Reca e Pedro Pereira larghi sulle fasce. In porta ci sarà Cordaz, difeso da Djidji, Golemic e Luperto.

Udinese con Llorente come centravanti, supportato da Pereyra. Stryger Larsen e Nahuel Molina agiranno come esterni, lasciando De Paul, Arslan e Walace interni. In porta spazio per Musso, con la retroguardia composta da Becao, Nuytinck e Samir.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, S. Molina, Reca; Ounas, Simy.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.