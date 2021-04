Formazioni Crotone-Sampdoria: riecco Quagliarella

Speranze di salvezza quasi nulle per il Crotone che ospita la Sampdoria: Ranieri torna a puntare su Quagliarella, Messias con Simy tra i calabresi.

Manca solo l'aritmetica per decretare la retrocessione in Serie B del Crotone, ultimo con appena 15 punti, gli stessi che lo separano dal Benevento: saranno giornate interlocutorie per i calabresi, attesi dalla sfida con la Sampdoria nel turno infrasettimanale.

Blucerchiati ormai tranquilli a 39 punti: Ranieri però non si accontenta e, come affermato a più riprese, vuole chiudere il campionato a quota 52, replicando l'ottimo andamento mostrato nel girone d'andata.

Per la trasferta crotonese, il tecnico romano rispolvera Quagliarella, lasciato in panchina contro il Verona: accanto a lui gioca Gabbiadini, vincente nel ballottaggio con Keita.

Candreva e Jankto sulle fasce, Thorsby e Adrien Silva a far legna in mezzo al campo. In difesa out lo squalificato Yoshida: spazio per i centrali Tonelli e Colley e per i terzini Ferrari e Augello. Audero in porta.

Cosmi non rinuncia a bomber Simy, giunto a 17 reti e a segno da sette gare di fila: confermato Messias accanto a lui. Mentre Ounas dà forfait. Pereira e Reca i quinti. Difesa composta da Djidji, Magallan e Luperto davanti a Cordaz.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; P. Pererira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias, Simy.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.