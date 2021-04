Crotone-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Allo "Scida", il Crotone ospita la Sampdoria in occasione della 32ª giornata di Serie A. Le formazioni e come seguire la partita in tv e in streaming.

CROTONE-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Sampdoria

Crotone-Sampdoria Data: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1+

Streaming: DAZN

Crotone-Sampdoria, sfida del turno infrasettimanale valevole per la 32ª giornata di Serie A, mette di fronte due squadre dal destino "segnato", seppur con proporzioni e prospettive decisamente diverse.

Il Crotone di Serse Cosmi ha già più di un piede in Serie B e proverà ad onorare gli ultimi scampoli di massima serie. Nell'ultima uscita - sempre nel fortino di casa - i calabresi hanno perso 2-1 contro l'Udinese di Luca Gotti.

Al loro cospetto troveranno una Sampdoria di Claudio Ranieri che naviga in acque più che calme e reduce dalla bella vittoria in rimonta con il Verona.

Nel match di andata, giocato allo Stadio "Luigi Ferraris", i blucerchiati si imposero per 3-1 grazie ai sigilli di Damsgaard, Jankto e di Qaugliarella. Per il fanalino di coda si rivelò inutile la rete del solito Simy.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Crotone-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-SAMPDORIA

Crotone-Sampdoria, valevole per il 32° turno di Serie A, si giocherà allo Stadio Ezio Scida mercoledì 21 aprile. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45

Crotone-Sampdoria verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite smart tv, collegandosi all'app per poi selezionare l'evento. In alternativa si potrà assistere alla partita collegandosi con una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure attraverso dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN, sarà possibile assistere in diretta tv a Crotone-Sampdoria anche su DAZN1+, al canale numero 212 del satellite.

Si potrà assistere ad ogni istante del match Crotone-Sampdoria anche in diretta streaming, sempre su DAZN, utilizzando dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l'app o, in alternativa, sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito internet di DAZN.

E' possibile seguire ogni istante di Crotone-Sampdoria attraverso la diretta testuale di Goal. Collegandosi al portale gli appassionati potranno vivere il racconto della sfida a partire dalle formazioni ufficiali sino al fischio finale.

Serse Cosmi, costretto a fare a meno di Marrone e Benali, dovrebbe varare il 3-5-2 con tandem avanzato Ounas-Simy e Messias libero di portarsi sulla trequarti. A centrocampo anche Molina e Petriccione in mezzo, mentre le fasce saranno affidate a Pereira e Reca. Tra i pali ci sarà Cordaz, protetto dalla linea a tre Djidji-Golemic-Luperto.

Con Torregrossa out e Ekdal in dubbio, Claudio Ranieri potrebbe rilanciare Candreva sulla destra con Jankto a sinistra, sorretti dal duo in mediana Adrien Silva-Thorsby. In difesa Bereszynski e Augello terzini, ad erigere il muro centrale ci saranno Tonelli e Colley. Tutto confermato in avanti: sarà Gabbiadini a fare coppia con Quagliarella.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.