Formazioni Crotone-Inter: Sensi parte dall'inizio

Crotone con Simy e Ounas in attacco, nella gara che può sancire la retrocessione. Conte lascia in panchina Eriksen e punta su Darmian.

E' il weekend dell' Inter. Dopo undici anni dall'ultima volta, dalle gioie del Triplete, la squadra nerazzurra può essere Campione d'Italia. Per la matematica servirà battere il Crotone e sperare in un risultato negativo dell'Atalanta, così da festeggiare non in campo.

Per il Crotone, d'altra parte, la gara contro l'Inter sarà probabilmente quella dell'arriverci alla Serie A: per i calabresi manca solo la matematica per la retrocessione in Serie B, possibile già nella gara delle 18 senza aspettare i risultati successivi.

Nel Crotone Ounas e Simy saranno i due attaccanti con Messias a supporto. Reca e Molina esterni di centrocampo. Interni Benali e Cigarini, con Cordaz tra i pali, difeso da Djidji, Golemic e Magallan. Pereira partirà dalla panchina.

Conte propone Lautaro Martinez e Lukaku lasciando Alexis Sanchez in panchina. Giocherà però Sensi al posto di Eriksen, assieme ad Hakimi, Barella, Brozovic e Darmian: fuori anche Perisic. In porta Handanovic, difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Molina, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Ounas, Simy.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrinar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Martinez.