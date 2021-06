Croazia e Spagna saranno avversarie negli ottavi di finale di Euro 2020. Croati sulle spalle di Modric e senza Perisic, confermato Morata.

Tra le sfide in programma per gli ottavi di finale di Euro 2020, quella tra Croazia e Spagna suscita molto interesse in quanto mette di fronte due tra le formazioni con il più alto tasso tecnico - soprattutto in mediana - della manifestazione.



Il match andrà in scena al Telia Parken di Copenaghen e la Nazionale che prevarrà nel confronto andrà a giocare contro la vincente di Francia-Svizzera. Una sfida che in qualche modo riguarda anche l' Italia, dato che si trova nella parte del tabellone degli azzurri.



La Croazia si è qualificata agli ottavi di finale con molta sofferenza, partendo con il piede sbagliato e cioè con la sconfitta per 1-0 contro l'Inghilterra. I successivi 4 punti conquistati contro Repubblica Ceca e Scozia le hanno consentito di chiudere al secondo posto il Gruppo D.



Non molto più brillante è stato il cammino messo in piedi fin qui dalla Spagna, seconda nel Gruppo E alle spalle della Svezia. Un piazzamento ottenuto per lo più grazie al rotondo 5-0 contro la Slovacchia nell'ultimo match della fase a gironi, dopo due deludenti pareggi contro gli scandinavi e contro la Polonia.

Il ct croato Zlatko Dalic schiererà i suoi con il 4-3-3, con una line difensiva davanti al portiere Livakovic composta da Vrsaljko, Vita, Caleta-Car e Gvardiol.



La linea mediana sarà diretta come al solito da Modric, coadiuvato da Brozovic e Kovacic. Assenza pesante in attacco, con Perisic out in quanto positivo al Covid-19. Tridente con Vlasic, Petkovic e Rebic, anche se l'attaccante del Milan è in ballottaggio con Kramaric.



Il ct spagnolo Luis Enrique risponderà con un modulo speculare, in cui Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Jordi Alba dovranno garantire copertura al portiere Unai Simon.



Il centrocampo sarà per due terzi blaugrana con Busquets e Pedri, avendo Koke come unico elemento non del Barcellona.

In avanti abbondano le alternative e i dubbi con Marcos Llorente, Morata e Gerard Moreno possibili titolari. Dani Olmo e Ferran Torres pronti a subentrare dalla panchina.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Marcos Llorente, Morata, Gerard Moreno.