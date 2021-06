Croazia-Spagna dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Continuano gli ottavi di finale di Euro 2020: la Spagna affronta la Croazia, vice campione del mondo. Chi vince affronta una tra Francia e Svizzera.

CROAZIA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Croazia-Spagna

Croazia-Spagna Data: 28 giugno 2021

28 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Croazia-Spagna è uno degli ottavi di finale più interessanti. I croati hanno conqustato la qualificazione all'ultima giornata così come gli iberici. Per la squadra di Dalic esordio con sconfitta contro l'Inghilterra, poi pari contro la Repubblica Ceca e il successo contro la Scozia.

Per quella di Luis Enrique, invece, due pareggi contro Svezia e Polonia, poi la goleada clamorosa contro la Slovacchia. Sono otto i precedenti tra le due squadre con 3 vittorie croate, un pareggio e 4 vittorie iberiche.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Croazia-Spagna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROAZIA-SPAGNA

Croazia-Spagna si disputerà lunedì 28 giugno nel palcoscenico del Parken Stadion di Copenaghen. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00.

Croazia-Spagna si potrà vedere in diretta televisiva. Niente diretta su Rai 1, la gara sarà visibile solo su Sky. Il match si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Croazia-Spagna sarà trasmessa anche in diretta streaming. Su Sky gli abbonati potranno vederla grazie a Sky Go. Da pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre sui dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il pacchetto Sport di vedere le partite degli europei.

Sarà possibile seguire la sfida tra Croazia e Spagna anche tramite Goal.com con la consueta diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

La Croazia scenderà in campo con il 4-3-3 con Livakovic in porta, Juranovic e Barisic terzini, VIda e Caleta-Car in mezzo dove manca lo squalificato Lovren. Brozovic, Modric e Kovacic in mezzo. Vlasic e Perisic ai lati di Petkovic, panchina sia per Rebic che per Kramaric.

4-3-3, invece, per la Spagna con Unai Simoni in porta, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba in difesa. Busquets, Koke e Pedri dovrebbero comporre l'asse centrale, mentre Sarabia è in vantaggio per giocare con Morata e Moreno in avanti.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno.