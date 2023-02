La Roma è ospite della Cremonese e cerca il colpo Champions: vincendo aggancerebbe Inter e Milan. Mourinho pronto a un massiccio turnover.

La bagarre Champions League si arricchisce di un altro capitolo. Dopo la vittoria di misura della Lazio sulla Sampdoria, tocca ora alla Roma rispondere: in caso di successo in casa della Cremonese, la formazione di Mourinho aggancerebbe Inter e Milan al secondo posto, alle spalle dell'imprendibile Napoli avviato ormai verso la conquista dello Scudetto.

Gara dall'importanza capitale, dunque, ma occhio alla Cremonese di Davide Ballardini: i grigiorossi sono ancora senza vittorie in campionato, ma hanno già messo ampiamente in difficoltà la Roma nella gara d'andata, persa per 1-0 all'Olimpico con Massimiliano Alvini in panchina, e soprattutto hanno eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia, conquistandosi l'accesso alle semifinali.

Nonostante l'importanza della partita, Mourinho pensa di operare alcuni cambi: la grossa novità di formazione sembra essere la scelta di lasciare inizialmente in panchina Dybala per far spazio sulla trequarti a due tra Wijnaldum, Solbakken, Pellegrini ed El Shaarawy.

Squalificato Smalling, sarà Kumbulla a prenderne il posto al centro della retroguardia. Abraham, reduce dall'infortunio rimediato contro il Verona, inizierà in panchina: Belotti in campo dal primo minuto, come col Salisburgo.

Per quanto riguarda la Cremonese, Ballardini schiera di nuovo la coppia Dessers-Okereke dopo i problemi fisici accusati dai due nelle ultime settimane. L'unico indisponibile della rosa lombarda è Castagnetti, alle prese con una tonsillite.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-ROMA

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Dessers, Okereke. All. Ballardini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho