Bagarre Champions: Roma, Lazio e Atalanta alle spalle di Inter e Milan

Le milanesi, le romane (che hanno una gara in meno) e l'Atalanta sono racchiuse in 6 punti e si giocano i tre piazzamenti Champions dietro al Napoli.

Se la questione è Scudetto sembra ormai clamorosamente indirizzata, con il Napoli volato a +18 sulle inseguitrici dopo lo 0-2 di Empoli, tra i contenuti più intriganti e intricati del campionato di Serie A c'è sicuramente la lotta per la zona Champions League.

Considerando ormai cosa fatta l'approdo dei partenopei alla fase a gironi dell'edizione 2023/24, rimangono di fatto tre i pass da assegnare all'imbocco dell'ultimo terzo di campionato.

Piazzarsi dal secondo al quarto posto, infatti, significa assicurarsi la possibilità di far parte delle 32 squadre che nella prossima annata si presenteranno ai nastri di partenza della competizione per club più prestigiosa che ci sia.

Procedendo rigorosamente in ordine di classifica, al secondo posto troviamo appunto le due milanesi, Inter e Milan, ferme a quota 47 punti, dopo il freschissimo aggancio di marca rossonera nei confronti dei rivali concittadini.

Alle loro spalle, però, la concorrenza non manca e tra le mani si ritrova una grande occasione per ricompattare ulteriormente il gruppone.

La Lazio, infatti, scenderà in campo stasera contro la Sampdoria, mentre la Roma farà visita alla Cremonese in uno dei due posticipi di martedì 28 febbraio.

In caso di doppio successo in salsa capitolina, la Roma andrebbe ad agganciare le due formazioni meneghine, mentre la Lazio si porterebbe a 45, accorciando ulteriormente le distanze che sono comunque destinate a rimanere contenute al culmine di questa giornata.

A quattordici giornate dalla fine, lo scenario che potrebbe prospettarsi è il seguente: Inter 47, Milan 47, Roma 47 e Lazio 45. Il tutto senza tagliare fuori dai discorsi l'Atalanta che - nonostante due sconfitte consecutive - viaggia a sei lunghezze di distacco dal secondo posto e, di conseguenza, va considerata pienamente in corsa per provare a risalire la china.

C'è però un'altra situazione che potrebbe sconvolgere ulteriormente lo scenario. E in questo caso ogni riferimento è ovviamente indirizzato nei confronti della Juventus. I bianconeri, impegnati domani nel derby, occupano l'ottavo posto in classifica, stazionando a quota 32 punti.

Un bottino che tiene ovviamente conto dei 15 punti di penalizzazione inflitti al club piemontese per la vicenda legata alla questione plusvalenze. Parallelamente all'aspetto sportivo, infatti, la società zebrata è pronta a presentare in via ufficiale il ricorso al CONI che, condizionale d'obbligo, potrebbe ridisegnare la classifica della squadra di Allegri.

In caso di restituzione dei fatidici 15 punti - oggi - la Juve andrebbe a 47 punti, rientrando di prepotenza in corsa per l'Europa che conta, allineandosi in termini di classifica sia al Milan che all'Inter.

A quel punto, la bagarre Champions aprirebbe le porte ad una pretendente in più, rendendo a dir poco incandescente questo ultimo segmento di stagione, il cui copione è ancora tutto da scrivere.