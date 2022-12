Probabili formazioni Costa Rica-Germania: Flick si affida a Fullkrug in attacco

Costa Rica e Germania si affrontano in un match che mette in palio punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di Qatar 2022.

Un solo punto ottenuto in due partite ed una qualificazione agli ottavi di Qatar 2022 da ottenere all’ultimo tentativo utile. La Germania, una delle favorite della vigilia per la vittoria finale del torneo, si appresta a giocarsi il tutto per tutto contro la Costa Rica.

Lo farà sapendo che ha un unico risultato possibile a disposizione, visto che attualmente la classifica del Gruppo E la vede incredibilmente relegata all’ultimo posto: Spagna 4, Giappone e Costa Rica 3, Germania 1.

La Costa Rica, dopo essere stata travolta per 7-0 dalla Spagna, ha ottenuto un successo contro il Giappone che la tiene ancora in corsa e quindi quello che andrà in scena ad Al Khor sarà un match da dentro o fuori per entrambe le squadre.

Luis Suarez disegnerà la sua squadra con un 5-4-1 nel quale, nella difesa davanti a Keylor Navas, Fuller ed Oviedo presidieranno gli esterni, mentre Duarte, Watson e Vargas comporranno il terzetto centrale.

Borges e Tejeda si posizioneranno in mediana, mentre Torres e Campbell partiranno dalle fasce per garantire corsa, qualità e sostegno all’unica punta Contreras.

Hansi Flick si affiderà invece ad un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Neuer, saranno Klostermann, Süle, Rüdiger e Raum ad alzare il muro di difesa.

Mediana a due con Gündogan ad affiancare Kimmich, mentre in attacco toccherà a Füllkrug, l’autore del goal che ha consentito di evitare la sconfitta contro la Spagna. A suo supporto ci saranno Musiala, Goretzka e Sané.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSTA RICA-GERMANIA

COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Musiala, Goretzka, Sané; Füllkrug.