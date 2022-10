Probabili formazioni Chelsea-Milan: Bennacer in mediana con la fascia da capitano

Milan protagonista sul campo del Chelsea nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: tante assenze in difesa per i rossoneri.

Sarà una partita che metterà in palio punti pesantissimi, quella che questa sera vedrà il Milan impegnato sul campo del Chelsea.

A Stamford Bridge infatti, andrà in scena una sfida ‘testa-coda’ tra le due squadre più quotate del Gruppo E della Champions League. Quattro sono i punti in dote con i quali si presentano i meneghini a Londra, mentre i Blues, che hanno esordito nel torneo cadendo clamorosamente sul campo della Dinamo Zagabria, sono ancorati a quell’unico punto frutto del pareggio interno ottenuto contro il Salisburgo.

Se il Chelsea non si può dunque permettere altri passi falsi, il Milan ha l’occasione di tenere a debita distanza, sperando magari di allungare, la rivale più importante nella corsa che porta alla vittoria del girone.

Per l’occasione, Stefano Pioli dovrà come ormai di consueto fare i conti con le tante assenze soprattutto nel reparto difensivo. Nel suo 4-2-3-1 saranno Dest, Kalulu, Tomori e Ballo-Touré a completare la linea difensiva davanti a Tatarusanu.

In mediana ci sarà Bennacer, promosso con i gradi di capitano a seguito delle assenze di Calabria, Theo Hernandez e Kjaer, al fianco di Tonali. In attacco sarà ancora Giroud (tra i grandi ex della gara) ad agire da unica punta supportato da Krunic, De Ketelaere e Leao.

Potter disegnerà invece il suo Chelsea con un 3-4-1-2 nel quale Fofana, Thiago Silva e Cucurella comporranno il muro a difesa di Mendy.

James e Chilwell presidieranno gli esterni, mentre a Jorginho, coadiuvato da Kovacic, verranno consegnate le chiavi del centrocampo. In attacco fiducia a Sterling ed Aubameyang (altro ex insieme a Thiago Silva), con Mount chiamato a giostrare da trequartista.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-MILAN

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Fofana, Thiago Silva, Cucurella; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount; Sterling, Aubameyang. All. Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli