Formazioni Cagliari-Parma: Pavoletti e Cornelius per continuare a sperare

Alla Sardegna Arena va in scena uno scontro salvezza ad altissima tensione. Semplici punta su Carboni e Pavoletti, D'Aversa su Cornelius.

Vincere o soccombere. Non è esattamente così, perché dopo questa mancheranno altre sei giornate alla conclusione del campionato, ma quasi. Cagliari e Parma non possono più sbagliare. Una terzultima, l'altra penultima. Ed entrambe con un solo risultato a disposizione per continuare a sperare: la vittoria.

L'approccio al match che chiude il sabato di Serie A è questo: sportivamente drammatico. Il Cagliari è tornato nel baratro dopo essersi ripreso grazie all'arrivo di Semplici, mentre il Parma non ha mai trovato quella continuità di risultati necessaria per uscire dalla zona che scotta.

Risultato: entrambe sono lì, a flirtare con la retrocessione in Serie B. Il Cagliari ha 5 punti di distacco dal quartultimo posto del Torino, che peraltro deve sempre recuperare la partita rinviata contro la Lazio, e il Parma addirittura 7. Una situazione che, se non è disperata, ci si avvicina parecchio.

Per quanto riguarda la formazione scelta da Semplici, l'ex allenatore della SPAL schiera Carboni (fresco di rinnovo) e non Klavan assieme a Rugani e Godin, davanti a un Vicario che esordisce da titolare alla Sardegna Arena. Centrocampo con Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan e Nandez, mentre davanti c'è Pavoletti e non Simeone accanto a Joao Pedro.

D'Aversa invece punta in attacco su Cornelius, affiancato da Kucka e Man. Grassi a centrocampo assieme a Brugman e Kurtic. La difesa, infine, vede Laurini, Bani, Osorio e Pezzella a protezione della porta di Sepe.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Man.