Cagliari-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Parma nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Parma

Cagliari-Parma Data: 17 aprile 2021

17 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Leonardo Semplici affronta il Parma di Roberto D'Aversa nello scontro salvezza della Sardegna Arena, anticipo del sabato sera della 31ª giornata di Serie A. Il confronto rappresenta un crocevia essenziale della stagione di entrambe le formazioni, a forte rischio retrocessione quando mancano 8 giornate alla fine del campionato: in caso di successo i rossoblù riaccenderebbero le speranze salvezza, e altrettanto farebbero i ducali, che con i 3 punti scavalcherebbero in classifica i rivali.

I sardi sono terzultimi con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte, gli emiliani seguono in penultima posizione a quota 20, con un cammino di 3 vittorie, 11 pareggi e 16 k.o. Nei 21 precedenti in Serie A disputati in casa, il Cagliari prevale nelle statistiche con 10 successi, 6 pareggi e 5 affermazioni dei gialloblù. Nelle ultime 9 sfide complessive contro il Parma, il Cagliari è rimasto imbattuto in 8 partite (4 vittorie e 4 pareggi) perdendo soltanto il match del settembre 2018.

Il Parma non vince fuoricasa con i sardi dal lontano 25 marzo 2000: in quell'occasione i ducali si imposero 3-2 sulla squadra di Ulivieri con le reti di Fuser, Amoroso e Stanic (per i rossoblù a segno Berretta e De Patre). Da allora si sono registrati 6 successi del Cagliari e 5 pareggi in 11 confronti.

Il Cagliari è reduce da 4 sconfitte di fila nelle ultime 4 giornate, mentre il Parma ha ottenuto una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 partite. Il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha nei gialloblù la squadra, fra quelle in Serie A, nei cui confronti fa registrare la migliore media-goal: un centro ogni 61 minuti finora.

Il brasiliano João Pedro è il miglior realizzatore dei rossoblù con 13 goal stagionali, Hernani e Juraj Kucka, autori di 6 reti, sono invece i giocatori più prolifici dei ducali. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-PARMA

Cagliari-Parma si disputerà la sera di sabato 17 aprile 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 44ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale Cagliari-Parma sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida salvezza sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Attraverso DAZN tifosi e appassionati potranno seguire Cagliari-Parma in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, i clienti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Sempici non avrà a disposizione 6 elementi della rosa: oltre al lungodegente Rog, mancheranno Cragno, positivo al Coronavirus, e Ceppitelli, Deiola, Sottil e Matteo Tramoni, tutti infortunati. Il dubbio principale del tecnico toscano riguarda l'attacco, dove si ripropone la contesa a tre per una maglia da titolare fra Pavoletti, Simeone e Cerri. Stavolta a spuntarla potrebbe essere l'argentino, che affiancherebbe dal 1' il brasiliano João Pedro. A centrocampo Duncan agirà davanti alla difesa, con Marin e Nainggolan mezzali e sulle due fasce Nandez a destra e Lykogiannis adattato a sinistra. In difesa rientra Klavan con Rugani e Godin. In porta agirà Vicario.

D'Aversa, che schiererà i gialloblù con il 4-3-3, avrà un numero ancora maggiore di assenti. A sinistra out Gagliolo per squalifica, mentre gli infortuni priveranno la squadra di ben 9 elementi per la trasferta isolana: Cyprien, Conti, Inglese, Iacoponi, Karamoh, Nicolussi Caviglia, Zirkzee, Hernani e Mihaila sono tutti al momento indisponibili. Davanti al portiere Sepe, a destra è aperto il ballottaggio fra Laurini (favorito) e Busi, mentre a sinistra dovrebbe spuntarla Valenti su Giuseppe Pezzella, peraltro a sua volta non al meglio. In mezzo coppia centrale composta da Osorio e Bani. A centrocampo la regia sarà affidata a Brugman, con Kucka e Kurtic ai suoi lati nel ruolo di mezzali. Il giovane Man e Gervinho affiancheranno infine Pellé (favorito su Cornelius) nel tridente d'attacco degli emiliani.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Valenti; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.