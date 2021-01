Formazioni Cagliari-Milan: subito Duncan

Dopo il Derby d'Italia, tocca al Milan rispondere: rossoneri senza Calhanoglu e Theo Hernandez, colpiti da coronavirus.

Si chiude il 18esimo turno in quel della Sardegna Arena, con il che ospita la capolista . Quasi un testacoda, vista la difficile situazione del team rossoblù, reduce da quattro sconfitte consecutive. I rossoneri vogliono scappare in classifica.

Per entrambe sarà un match fondamentale, considerando i risultati delle contendenti per i rispettivi obiettivi: in zona salvezza situazione sempre più ingarbugliata, così come riguardo una lotta Scudetto ancora più accesa dopo il Derby d' ed il momentaneo aggancio dell' in vetta.

Di Francesco opta pe Simeone come prima punta, con Joao Pedro e Pereiro alle sue spalle. Cragno tra i pali, centrali di difesa Ceppitelli e Godin. Zappa e Lykogiannis terzini dal 1', out Nandez per squalifica. In mezzo c'è Marin con Nainggolan e l'ultimo arrivato Duncan.

Altre squadre

Pioli può nuovamente contare su Ibrahimovic dal primo minuto, supportato da Hauge, Brahim Diaz e Castillejo. Out Calhanoglu per coronavirus alla pari di Rebic, Krunic e Theo Hernandez. Recuperato e convocato Saelemaekers.

A centrocampo Tonali e Kessié in attesa di Bennacer, tra i pali Donnarumma difeso da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Dalot.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.