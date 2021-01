Cagliari-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita il Milan nel Monday Night della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 18 gennaio 2021

18 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco ospita il Milan capolista nel Monday night della 18ª giornata di . I sardi sono sedicesimi in classifica con 14 punti, gli stessi del , 17°, e hanno collezionato 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i lombardi guidano la graduatoria a quota 40, con 3 lunghezze di vantaggio sull' , 2ª, e un cammino di 12 successi, 4 pareggi e una sconfitta.

Fra le due squadre sono 38 le partite giocate nel massimo campionato in casa dei rossoneri, e vedono una prevalenza del segno X, verificatosi ben 17 volte, a fronte dei 16 successi del Milan e 5 affermazioni dei rossoblù. Qualora non perdesse in Sardegna, il Diavolo eguaglierebbe la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 16 partite tra settembre 2003 e aprile 2004.

Gli isolani arrivano da un periodo di grande difficoltà in cui hanno riportato 4 sconfitte consecutive in campionato, più una in Coppa contro l' , i lombardi hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta contro la nelle ultime 4 partite disputate nel torneo e hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di Coppa Itali superando ai rigori il .

Altre squadre

João Pedro, autore di 10 goal, è il bomber del Cagliari in Serie A: il numero 10 è andato a segno in 3 delle ultime 5 partite contro il Milan. Dall'altra parte con lo stesso numero di reti del brasiliano c'è Zlatan Ibrahimovic, il miglior marcatore dei rossoneri, andato in goal in tute le ultime 6 sfide di campionato contro il Cagliari. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan si disputerà la sera di lunedì 18 gennaio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso di , è in programma alle ore 20.45. Sarà la 77ª partita fra le due squadre in Serie A.

Il Monday Night Cagliari-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.

La sfida Cagliari-Milan sarà visibile, per chi lo preferisse, grazie a Sky Go, anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

C'è poi anche l'opzione Now Tv, il servizio di live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

offrirà la possibilità di seguire il posticipo del lunedì,ancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Nel Cagliari Di Francesco ha dubbi in tutti i reparti. Davanti il ballottaggio è fra Simeone e Cerri, quest'ultimo particolarmente vivace negli ultimi minuti della sfida di contro l'Atalanta, mentre Pavoletti, titolare a Bergamo, partirà dalla panchina. Alle sue spalle dovrebbero agire Sottil, Nainggolan e João Pedro, mentre, in attesa di rinforzi dal calciomercato, sarà probabilmente Caligara ad affiancare Marin in mediana, vista la squalifica di Nandez. In difesa Zappa e Lykogiannis saranno i due terzini, con Godin e Walukiewicz a formare la coppia centrale difensiva. In porta giocherà Cragno.

L'articolo prosegue qui sotto

Pioli ritroverà dal 1' Ibrahimovic in attacco, mentre non potrà disporre di Rafael Leão, squalificato, e degli infortunati Bennacer, Gabbia, Krunic, Saelemaekers e Rebic. Sulla trequarti rischia il forfait Calhanoglu, che non si è allenato, così come Theo Hernandez: può rimpiazzarlo Dalot. Sulla mediana sarà Tonali ad affiancare Kessié. In difesa, davanti a Donnarumma, coppia centrale con Romagnoli e Kjaer.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Caligara; Sottil, Nainggolan, João Pedro; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.