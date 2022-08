Bologna e Verona si affrontano nel secondo turno del campionato di Serie A. Entrambe le squadre cercano i primi punti nel torneo.

Sarà una sfida che vedrà opposte squadre ancora alla ricerca dei loro primi punti in campionato, quella che al Renato Dall’Ara vedrà protagoniste Bologna e Verona.

Entrambe le squadre infatti, hanno esordito nella Serie A 2022/2023 con una sconfitta. I felsinei sono stati battuti 2-1 all’Olimpico dalla Lazio, mentre gli scaligeri sono stati travolti al Bentegodi da un Napoli capace di imporsi per 5-2.

Sinisa Mihajlovic si affiderà al 3-5-2 nel quale De Silvestri, Medel e Bonifazi completeranno il pacchetto di difesa davanti a Skorupski.

Schouten, Dominguez e Soriano in mediana, mentre Kasius e Cambiaso saranno chiamati a presidiare gli esterni. In avanti ci saranno Orsolini ed Arnautovic.

Gabriele Cioffi punterà invece su in 3-5-2 nel quale, davanti a Montipò, il terzetto di difesa prevederà Dawidowicz, Gunter e Retsos.

A centrocampo, Veloso si sistemerà in cabina di regia e al suo fianco ci saranno Tameze ed Ilic. Faraoni e Lazovic si posizioneranno sugli out di destra e sinistra, mentre in attacco ci toccherà a Lasagna ed Henry.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-VERONA

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna.