A Bologna il Napoli cerca punti importanti per la caccia al record storico di punti in Serie A: Spalletti opera di nuovo un ampio turnover.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Il Napoli è ancora a caccia di punti, nonostante sia già da settimane campione d'Italia. L'obiettivo è infatti quello di superare il record di punti in Serie A e fissare un nuovo traguardo.

Non avrà però la strada spianata a Bologna, dove troverà una squadra he vuole togliersi lo sfizio di battere gli avversari più forti del campionato.

Per la partita oggi Thiago Motta si affida ai titolari, con qualche eccezione: Bonifazi affianca infatti Lucumì al centro della difesa, con Cambiaso a sinistra. Out Soumaoro e Kyriakopoulos. A centrocampo spazio a Ferguson, con Barrow che agirà come ala nel tridente così come Aebischer.

Spalletti dà invece spazio ad alcuni giocatori poco impiegati: Zerbin agirà sulla destra nei tre d'attacco, a sostegno di Kvaratskhelia e Osimhen. Dentro anche Gollini e Bereszynski. Confermati invece gli altri titolarissimi.