Solamente un risultato a disposizione della Juventus per continuare a sperare nel passaggio del turno. Out Paredes, Chiesa non convocato.

Tre sconfitte in quattro incontri e soli tre punti in classifica. La Juventus arriva al quinto e penultimo turno della fase a gironi con le spalle al muro: a Lisbona, contro il Benfica, deve vincere a tutti i costi e sperare in un passao falso dei lusitani nell'ultima giornata. Insieme al successo contro il PSG. Insomma, situazione a dir poco complicata per i bianconeri, che proveranno a compiere l'impresa negli ultimi 180 minuti.

Precedenti a Lisbona nettamente in favore del Benfica: ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro la Juventus in competizioni europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e 2-1 in Europa League nel 2014.

Schmidt sceglie Ramos come prima punta, supportato da Joao Mario, Rafa Silva e Neres. In mediana Florentino e Fernandez, con Bah e Grimaldo terzini. Davanti a Vlachomidos giocheranno Otamendi e Silva.

Allegri punta tutto sulla coppia Vlahovic e Milik, mentre Chiesa non è ancora disponibile. Kostic e Cuadrado larghi, in mezzo McKennie, Rabiot e Locatelli.

Davanti a Szczesny ci saranno Danilo, Bonucci ed Alex Sandro. Panchina per Kean, out Paredes.

BENFICA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.