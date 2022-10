Juventus qualificata agli ottavi di Champions se... Cosa serve per passare

La Juventus ha perso anche contro il Maccabi Haifa, complicando ancor di più il proprio cammino: cosa serve per qualificarsi per gli ottavi.

Il cammino della Juventus in Champions League si è rivelato sin qui più molto più complicato del previsto. I bianconeri, infatti, hanno collezionato appena tre punti nelle prime quattro uscite ufficiali nel Gruppo H della fase a gironi.

Dopo le sconfitte - entrambe per 2-1 - contro PSG e Benfica, la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata spalle al muro per quanto riguarda la possibilità di centrare la qualificazione agli ottavi della massima competizione continentale per club.

Il successo casalingo per 3-1 contro il Maccabi Haifa ha rimesso Madama ancora in corsa, ma la successiva clamorosa sconfitta per 2-0 patita in Israele ha reso nuovamente il percorso terribilmente in salita.

La classifica del Gruppo H attualmente recita: PSG e Benfica 7 punti, Juventus e Maccabi Haifa 3.

Ovviamente i bianconeri, proprio come il Maccabi, hanno giocato una partita in più rispetto a transalpini e lusitani.

JUVENTUS AGLI OTTAVI SE...

Dipenderà molto anche dal risultato di PSG-Benfica, partita in programma alle ore 21 di martedì 11 ottobre. In caso di pareggio al Parco dei Principi, la formazione di Allegri sarebbe costretta a vincere entrambe le partite per sperare nella qualificazione, contando anche sul fatto che il Maccabi Haifa possa fermare una tra i francesi e i portoghesi.

Nel caso una tra PSG e Benfica si imponga sull'altra, con la formazione sconfitta che rimarrà dunque a quota 7, per passare la Juventus potrebbe anche arrivare a pari punti con una delle due concorrenti, portando però dalla propria parte gli scontri diretti attualmente sfavorevoli (all'andata ha perso per 2-1 contro entrambe).

Ovviamente bisogna fare ora attenzione anche allo stesso Maccabi Haifa, che si è rimesso in corsa con il 2-0 sulla Juventus dopo aver perso le prime tre partite del girone.

COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

La UEFA stabilisce diversi criteri attraverso i quali si definisce quale squadra passa il turno in caso di arrivo a pari punti.

Dopo la sconfitta con il Milan la Juventus è da considerarsi fuori dalla corsa Scudetto? Si

No 1356 Voti Grazie per aver votato I risultati verranno pubblicati presto Dopo la sconfitta con il Milan la Juventus è da considerarsi fuori dalla corsa Scudetto? 73% Si

27% No 1356 Voti