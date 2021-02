Formazioni ufficiali Benevento-Roma: Borja Mayoral dal 1'

La Roma vuole accorciare il distacco dalla vetta della classifica: a Benevento con Borja Mayoral come punta di riferimento. Sanniti con Lapadula.

La Roma ha un'occasione più unica che rara: in concomitanza con il derby di Milano che mette di fronte le prime due, i giallorossi hanno l'opportunità di accorciare ulteriormente il distacco dalla vetta in caso, ovviamente, di successo sul campo del Benevento.

Fonseca si avvicina a questa importante sfida con diverse defezioni, gran parte delle quali riguardanti il reparto difensivo: out contemporaneamente Ibanez, Kumbulla e Smalling, oltre a Cristante che ha ricoperto il ruolo di centrale in più di una circostanza.

Retroguardia rivoluzionata con l'inserimento di Fazio e l'arretramento di Spinazzola, Mancini completa la linea a tre davanti a Pau Lopez. Karsdorp e Bruno Peres a galoppare sulle corsie esterne, Veretout e Villar centrali di centrocampo.

Trequarti di qualità con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, rifinitori alle spalle di Borja Mayoral: lo spagnolo vince il ballottaggio con Dzeko, destinato a subentrare a gara in corso.

Filippo Inzaghi punta, come sempre, su Lapadula: l'ex Milan è supportato da Ionita e Caprari. Viola mezzala così come Hetemaj, Schiattarella in cabina di regia. Depaoli e Barba sono i due terzini, Barba e Glik a proteggere i pali di Montipò.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipó; Depaoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Mancini, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral