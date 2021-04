Formazioni Benevento-Parma: Inzaghi conferma Gaich, torna Gervinho

Il Benevento, archiviata l'impresa contro la Juventus, ospita il Parma per chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza.

La storica vittoria ottenuta contro la Juventus prima della pausa ha permesso al Benevento di respirare ed ora i sanniti, in casa contro il Parma, potrebbero addirittura ipotecare la salvezza con largo anticipo

In caso di successo infatti gli uomini di Pippo Inzaghi si porterebbero a 32 punti, allungando a +13 sui ducali che hanno vinto solo una delle ultime diciannove partite di campionato.

Il Benevento peraltro in queste due settimane ha recuperato anche Depaoli e Iago Falque, col primo subito titolare.

In attacco fiducia all'eroe dello 'Stadium', Gaich, affiancato ancora da Lapadula. In difesa rientra Glik, che ha scontato il turno di squalifica, così come Schiattarella a centrocampo.

D'Aversa deve fare a meno di Pezzella, squalificato, che sarà sostituito da Gagliolo. In mezzo al campo Brugman in regia. Davanti Gervinho in un tridente con Man e Pellè. Out invece Karamoh.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Gervinho.