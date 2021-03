Benevento-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benevento-Parma, partita valida per la 29ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere al match in tv e streaming.

BENEVENTO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Parma

Benevento-Parma Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (numero 256 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A torna in campo con la 29ª giornata proponendo subito partite delicate come quella tra Benevento e Parma. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza, con i giallorossi sedicesimi a quota 29 punti e i gialloblù in piena zona retrocessione.

La formazione allenata da Pippo Inzaghi è reduce da un'impresa storica, avendo espugnato per 0-1 il campo della Juventus. Una vittoria che ha ridato ossigeno alla classifica del Benevento, che nelle precedenti 4 partite aveva ottenuto soltanto 1 punto.

I ducali cercano disperatamente di rimanere incollati alla lotta salvezza, pur avendo buttato via diversi punti nelle ultime partite. Contro il Genoa prima della sosta la squadra di D'Aversa si era portata in vantaggio, per poi mancare la vittoria così come era avvenuto in precedenza contro Fiorentina e Spezia.

Nel girone d'andata, il confronto tra Benevento e Parma è andato in scena il 6 dicembre 2020 e si è concluso con il risultato di 0-0. Una sfida equilibrata, tra due squadre reduci da dei risultati positivi e chiusa a reti bianche.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Benevento-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-PARMA

Benevento-Parma è in programma sabato 3 aprile 2021 allo stadio 'Ciro Vigorito' di Benevento. Come purtroppo è ormai consuetudine non ci sarà il pubblico, a causa delle norme volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15.00.

Il match tra Benevento e Parma sarà visibile solamente sull'emittente satellitare Sky, nello specifico sul canale Sky Sport (numero 256 del satellite).

Un'altra opzione per guardare Benevento-Parma è rappresentata dalla diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Coloro che sono abbonati potranno assistere alla sfida tramite dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

In alternativa c'è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi (come le partite di Serie A) acquistando uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su Goal riceverete aggiornamenti per quanto riguarda Benevento-Parma: dai giocatori scelti dai due tecnici per cominciare il match fino al racconto minuto per minuto della contesa, tramite la solita diretta testuale.

La sosta per le Nazionali ha permesso ad Inzaghi di recuperare Depaoli e Iago Falque, mentre Letizia rimene ancora ai box. Importante anche il rientro dalla squalifica di Glik, che torna al centro di una difesa completata da Tuia al centro e da Improta e Barba come terzini. Nel 4-3-2-1 schierato dal tecnico, la mediana dovrebbe essere affidata a Viola, Schiattarella e Hetemaj. I dubbi principali riguardano l'attacco, con Gaich (match winner contro la Juventus) favorito su Lapadula. Alle sue spalle Ionita e Caprari, con l'ex Parma in vantaggio su Insigne.

Diversi dubbi per D'Aversa, in ogni zona del campo. In difesa mancherà lo squalificato Pezzella, che dovrebbe essere sostituito dal recuperato Bani (al centro in coppia con Osorio). Sulle corsie esterne spazio a Conti (in caso di forfait, pronto Busi) e Gagliolo. A centrocampo Brugman insidia Hernani per il ruolo di regista davanti alla difesa, con Kucka e Kurtic come interni. In avanti confermato Pellè nel ruolo di prima punta, mentre ai suoi lati Man, Mihaila, Gervinho e Karamoh concorrono per due posti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Ionita, Caprari, Gaich. All. Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho. All. D'Aversa